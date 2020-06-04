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Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.06.2020 - 09:47
Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркове подружжя влаштували веселу фотосесію на тлі гарної веселки

Незважаючи на холодну і дощову погоду, зоряне сімейство Катя Осадча та Юрій Горбунов не сумують і намагаються в усьому знаходити плюси. Телеведуча навіть зважилася поплавати в їх відкритому басейні, хоча вода в ньому була всього 12 градусів! І хоча зняти куртку у неї поки що не вийшло, пара залишається на позитиві. Коли після дощу на небі з'явилася красива веселка, вони тут же влаштували яскраву фотосесію у дворі свого приватного будинку.

Так, Юрій поділився ніжним і зворушливим знімком, на якому вони з дружиною відображені на доріжці в обнімку. Вони притиснулися обличчями один до одного і щасливо посміхаються, а Катя навіть підняла одну ногу. За їх спинами розкинулася яскрава велика веселка.

"Веселка завжди надихає!!" - поділився Горбунов.

Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча не втрималася і теж зробила барвистий кадр з цим чудовим явищем природи. Теледіва позувала на зеленій галявині, піднявши голову в небо. На Каті - модні в цьому сезоні чорні брюки-кльош і бузкова туніка, а зверху вона одягла темно-синиюю куртку-дощовик.

"Щаслива під веселкою", - прокоментувала ведуча.

Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з ОсадчоюВеселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Шанувальники не залишилися байдужими і залишили Каті і Юри багато теплих відгуків, розчулюючись їх парі і красі природи.

  • Бусінки!
  • Обожнюю вашу пару ,ви справжні і видно ,що ви дуже любите один одного
  • Вау, романтика. радію за вас
  • Як гарно
  • Яке ніжне фото, які Ви няшечки!!! З Вами веселка ще яскравіша ніж завжди!!! Від вмієте Ви гарна зробити ще красивішим!!! Люблю Вас з Катьою!!! Так тримати!!!
  • Круто
  • Суперрр веселка над веселими людьми))))
  • Їх було аж дві
  • Ви Чудова пара
  • Такі класні
  • Малий фоткав?
  • Катя, Ви помітили, що у Вас подвійна веселка?? Дуже красиво.
  • Вау дуже яскрава

Веселка надихає: Горбунов зачарував ніжним фото в обнімку з Осадчою

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча захопила фото без макіяжу поділилася планами на літо.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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