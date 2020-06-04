Радуга вдохновляет: Горбунов очаровал нежным фото в обнимку с Осадчей

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездные супруги устроили веселую фотосессию на фоне красивой радуги

Несмотря на холодную и дождливую погоду, звездное семейство Катя Осадчая и Юрий Горбунов не унывают и стараются во всем находить плюсы. Телеведущая даже решилась поплавать в их открытом бассейне, хотя вода в нем была всего 12 градусов! И хотя снять куртку у нее пока что не получилось, пара остается на позитиве. Когда после дождя на небе появилась красивая радуга, они тут же устроили яркую фотосессию во дворе своего частного дома.

Так, Юрий поделился нежным и трогательным снимком, на котором они с супругой запечатлены на дорожке в обнимку. Они прижались лицами друг к другу и счастливо улыбаются, а Катя даже подняла одну ногу. За их спинами раскинулась яркая большая радуга.

"Веселка завжди надихає!!" - поделился Горбунов.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая не удержалась и тоже сделала красочный кадр с этим чудесным явлением природы. Теледива позировала на зеленой лужайке, подняв голову в небо. На Кате - модные в этом сезоне черные брюки-клеш и сиреневая туника, а сверху она надела темно-синиюю куртку-дождевик.

"Счастливая под радугой", - прокомментировала ведущая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники не остались равнодушными и оставили Кате и Юре много теплых отзывов, умиляясь их паре и красоте природы.

Бусінки!

Обожаю вашу пару ,вы настоящие и видно ,что вы очень любите друг друга

Вау, романтика. радуюсь за вас

Як гарно

Яке ніжне фото, які Ви няшечки!!! З Вами веселка ще яскравіша ніж завжди!!! От вмієте Ви красиве зробити ще красивішим!!! Люблю Вас з Катею!!! Так тримати!!!

Круто

Суперрр радуга над радужными людьми))))

Їх було аж дві

Ви Чудова пара

Такі класні

Малий фоткав?

Катя, Ви помітили, що у Вас подвійна веселка?? Дуже красиво.

Вау дуже яскрава

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая восхитила фото без макияжа поделилась планами на лето.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич