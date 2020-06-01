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Дуже гаряче: Катя Осадча топлес влаштувала нічні купання в холодному басейні

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 10:49
Дуже гаряче: Катя Осадча топлес влаштувала нічні купання в холодному басейні
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча рискунла заалеть в дуже холодну воду

Катя Осадча та Юрій Горбунов з нетерпінням чекають гарної погоди, адже температура за вікном і дощі їх зовсім не радують. Пара разом з сином Іваном путешствует ат окрессностям Кевской області вивчать нові місця, милується мальовничими пейзажами і мріє про те, часу, коли знову відправитися в подорож за кордон. Більшу частину вемени ведучі проводять вдома, і їм є чим зайнятися , та й, схоже, легкого екстриму в їх житті вистачає! Так, Катя влаштувала нічні купання у відкритому басейні, причому топлес.

Ведуща показала кілька кадрів, на котрих розсікає водну гладь. Не важко помітити, що верх купальника відсутній. До слова, вода виявилася дуже холодною, але це компенсували лазневі процедури.

"З першим днем літа! Перший заплив о 00:30. Вода +12, але в бані було +90", - написала Катя.

Дуже гаряче: Катя Осадча топлес влаштувала нічні купання в холодному басейні

Дуже гаряче: Катя Осадча топлес влаштувала нічні купання в холодному басейні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники захопилися мужністю теледіви – залізти в таку холодну воду ризикнув би далеко не кожен! І, звичайно, звернули увагу на пикатность її вигляд.

  • Катя, ти крута
  • Ви дуже позитивна!
  • Клас
  • Дуже гаряче фото
  • Купальник покинув чат
  • Водичка супер
  • Красуня, красуния. Обожнюю вас дво разом

Скріншот комментаиев

До речі, Юрій Горбунов напередодні влаштував з дружиною барбекю на свіжому повітрі. Він порадував Катю делікатесом – перепелами, приготованими власноруч на решітці і вугіллях. Катя лагідно назвала дбайливого коханого чоловіка "мій шеф-кухар".

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя Осадча
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