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Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 14:31
Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Позитивна телеведуча зачарувала яскравим літнім селфи

Незважаючи на прохолодну і дощову погоду, Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов не сумують і намагаються проводити час активно. Разом з трирічним сином Іваном вони частенько вибираються на природу, щоб помилуватися красивими місцями в Київській області. А в перший день літа телеведуча навіть зважилася на заплив у відкритому басейні, хоча вода була всього лише 12 градусів!

Позитивна теледіва поділилася в Instagram барвистим літнім селфи, на якому вона зображена в бірюзовому спортивному костюмі на тлі куща з червоними квітами. Волосся Катя зібрала в хвіст і променисто посміхається, при цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу.

У жартівливій манері зірка поділилася, які у неї плани на це літо.

Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Літо, давай, не підведи! У нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які у вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадча.

Користувачі мережі почали активно коментувати новий знімок ведучої, захоплюючись її природною красою і квітучим виглядом, а також розповідаючи про свої плани.

  • Дякую за природні фото. Ви дуже гарна та справжня) сподіваюся надихнете сучасних пані не ховатися за фільтрами та косметикою)
  • Божечко, яка ви гарна!!!захоплююсь вашою красою.справжня,ніжна,чарівна
  • Хотілося б швидше поїхати на море та відвідати рідних в Україні
  • Катюша, тобі тут 12 років )
  • Хоча б зняти чобітки. Гарного дня
  • Гарнюня
  • Дуже гарна приємна жінка
  • Дуже гарне фото! 18 років бі давши
  • Яка яскрава і красива фотографія. Дуже хочеться щоб влітку було побільше сонячних днів
  • Ага хочаб це літо нас почуло)))!
  • Як школярка)
  • аааа, восьмиклассницааа))
  • Дуже гарна і неймовірна. не така як всі

Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо

Скріншот коментарів

До речі, Юрій Горбунов напередодні влаштував з дружиною барбекю на свіжому повітрі. Катя Осадча лагідно назвала дбайливого коханого чоловіка "мій шеф-кухар".

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Катя Осадчаведущая
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