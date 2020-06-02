Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Позитивна телеведуча зачарувала яскравим літнім селфи

Незважаючи на прохолодну і дощову погоду, Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов не сумують і намагаються проводити час активно. Разом з трирічним сином Іваном вони частенько вибираються на природу, щоб помилуватися красивими місцями в Київській області. А в перший день літа телеведуча навіть зважилася на заплив у відкритому басейні, хоча вода була всього лише 12 градусів!

Позитивна теледіва поділилася в Instagram барвистим літнім селфи, на якому вона зображена в бірюзовому спортивному костюмі на тлі куща з червоними квітами. Волосся Катя зібрала в хвіст і променисто посміхається, при цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу.

У жартівливій манері зірка поділилася, які у неї плани на це літо.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Літо, давай, не підведи! У нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які у вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадча.

Користувачі мережі почали активно коментувати новий знімок ведучої, захоплюючись її природною красою і квітучим виглядом, а також розповідаючи про свої плани.

Дякую за природні фото. Ви дуже гарна та справжня) сподіваюся надихнете сучасних пані не ховатися за фільтрами та косметикою)

Божечко, яка ви гарна!!!захоплююсь вашою красою.справжня,ніжна,чарівна

Хотілося б швидше поїхати на море та відвідати рідних в Україні

Катюша, тобі тут 12 років )

Хоча б зняти чобітки. Гарного дня

Гарнюня

Дуже гарна приємна жінка

Дуже гарне фото! 18 років бі давши

Яка яскрава і красива фотографія. Дуже хочеться щоб влітку було побільше сонячних днів

Ага хочаб це літо нас почуло)))!

Як школярка)

аааа, восьмиклассницааа))

Дуже гарна і неймовірна. не така як всі

Скріншот коментарів

До речі, Юрій Горбунов напередодні влаштував з дружиною барбекю на свіжому повітрі. Катя Осадча лагідно назвала дбайливого коханого чоловіка "мій шеф-кухар".

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Автор: Марина Настевіч