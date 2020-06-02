Як підліток: Катя Осадча без макіяжу поділилася планами на літо

Позитивна телеведуча зачарувала яскравим літнім селфи
Незважаючи на прохолодну і дощову погоду, Катя Осадча та її чоловік Юрій Горбунов не сумують і намагаються проводити час активно. Разом з трирічним сином Іваном вони частенько вибираються на природу, щоб помилуватися красивими місцями в Київській області. А в перший день літа телеведуча навіть зважилася на заплив у відкритому басейні, хоча вода була всього лише 12 градусів!
Позитивна теледіва поділилася в Instagram барвистим літнім селфи, на якому вона зображена в бірюзовому спортивному костюмі на тлі куща з червоними квітами. Волосся Катя зібрала в хвіст і променисто посміхається, при цьому на її обличчі немає ні грама макіяжу.
У жартівливій манері зірка поділилася, які у неї плани на це літо.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Літо, давай, не підведи! У нас на тебе великі плани :) як мінімум, купатися в воді тепліше за +12 і зняти куртку. а які у вас плани? Що хотілось би зробити цьго літа, за сприятливих обставин?" - написала Осадча.
Користувачі мережі почали активно коментувати новий знімок ведучої, захоплюючись її природною красою і квітучим виглядом, а також розповідаючи про свої плани.
Скріншот коментарів
До речі, Юрій Горбунов напередодні влаштував з дружиною барбекю на свіжому повітрі. Катя Осадча лагідно назвала дбайливого коханого чоловіка "мій шеф-кухар".
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Автор: Марина Настевіч