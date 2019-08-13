Все заради чоловіка: Аліна Гросу блиснула пишними грудьми в напівпрозорому вбранні

Співачка Аліна Гросу цього літа стала законною дружиною - 24-річна артистка вийшла заміж за свого коханого Олександра. Пара розписалася в Москві 1 червня, а пишне торжество влаштувала трохи пізніше - 23 червня вони знатно погуляли на розкішній віллі біля Верони. Цікаво, що любителька відвертих і яскравих нарядів Аліна дещо зменшила свій запал після весілля і поставала перед фанами в більш скромних шатах, щоб не дратувати чоловіка.

Однак занадто довго витримати не змогла і знову приміряла пікантний наряд, більше того - навіть влаштувала в ньому фотосесію! Однак Гросу зробила це вдома, а знімав її коханий чоловік.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Дівчина позувала на балконі в чорному напівпрозорому комбінезоні з відвертим декольте і міні-шортиками. Це вбрання відмінно підкреслило її пишні груди, тонку талію і довгі ноги, а сама красуня додала вогню, приймаючи спокусливі пози.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

У підписі до ефектних знімків артистка наголосила, що потрібно все ж іноді підігрівати інтерес чоловіка сексуальними образами, і що дружина не повинна одягатися, як черниця.

"Дружина - не завжди повинна бути черницею:). для підігрівання інтересу чоловіка, іноді в тобі повинен прокидатися мааааленьке чортеня. і будь ти вдома, за плитою, на роботі або на прогулянці.. по можливості, завжди потрібно намагатися виглядати добре і його очі будуть, як раніше горіти. вчора, вперше після довгого утримання від усіх, хоч трохи сексуальних луків (щоб зайвий раз не провокувати на ревнощі чоловіка..ще втече), вигуляла свій новий комбінезон... на жаль, вигулювала не довго, чоловік сильно далеко за межі квартири мене не пустив і ходив скрізь слідом, але стільки закоханих поглядів я від нього давно не одержувала, та ще й примудрилася випросити, щоб він мене пофоткав, для "сімейного архіву". ми ж з вами вже сім'я?))) а як ви вважаєте, як потрібно одягатися дружині?)) і треба хоч іноді провокувати і рубати наповал?))" - поділилася Аліна.

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Багато фоловерів погодилися зі співачкою, що варто іноді подражнити чоловіка, проте краще все ж таки робити це вдома в сімейному гніздечку.

Молодець, вдома теж потрібно ходити красивою, особливо перед чоловіком

Звичайно потрібно!) Номер 2!

З вас і черниця виходить сексі, а фотографії все супер і красиві

Аліночка, дуже гарно тобі, я думаю щоб ти не одягла ти виглядаєш як Лялечка... Принцеса Щастя, тобі

Тільки люблячий чоловік може сфоткати в такому карколомному ракурсі

Дуже красиво і сексуально)))але не вульгарно)))саме в точку

Фото всі дуже красиві

Неймовірна

Поки молода і гарна фігура,чому б і ні) всі фотки бомба

Ти скрізь просто бомба! Але 3-е фото просто вогонь

Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком. Багато шанувальників підкреслили, що Аліна та Олександр ну дуже схожі один на одного, як брат і сестра.

Раніше Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою зі свого весілля і зворушила мережу милим віршем.

Також до цього Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля. У мережі з'явилося відео!