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"Як сестра і брат": Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 12:56
"Як сестра і брат": Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком
Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна захоплює шанувальників новими фото з чоловіком

Аліна Гросу продовжує насолоджуватися своїм новим статусом! Нагадаємо, що ще 1 червня Гросу та її коханий Олександр офіційно розписалися в Москві. Однак зіграти пишне весілля пара вирішила пізніше - це дуже поширена практика серед українських зірок. І очікування того варте! Весілля Гросу відбулася 23 червня в Італії. А саме - на розкішній віллі біля Верони! При цьому на багатому весіллі 24-річної співачки зібралося негемало зіркових гостей! Приміром, її хрещена Ірина Білик, Віталій Козвловский і Павло Зібров. Більш того, репортаж з весілля Аліни та Олександра також підготувала Катя Осадча з програмою "Світське життя".

Після розкішного весілля пара щосили насолоджується один одним. Аліна продовжує публікувати фото з свята, ділиться моментами спільного відпочинку з коханою і просто робити з ним селфі. А один з недавніх знімків Гросу приємно вразив її шанувальників.

Так, на своїй instagram-сторінці Аліна опублікувала фото з Сашком. Вони обіймають одне одного і дивляться в кадр. При цьому Горосу позує в білосніжній сукні з довгими рукавами і під горло. Сукня декорована золотим принтом.

&quot;Як сестра і брат&quot;: Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком Олександром (фото: instagram.com/alina_grosu)

При цьому Гросу запропонувала шанувальникам незвичайний флешмоб.

“Дівчата, виставляйте свої весільні фотографії і відео з улюбленими в сторіс під пісню #НЕПЕРЕМОЖНА. У кого їх немає - можна зробити весільний образ із підручних засобів і зняти свій відос) Кращі і найромантичніші роботи буду репостить у себе в сторіс! А переможця чекає приииз. P. s. Відзначайте мен", - пише Аліна.

Звичайно ж, шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий кадр з чоловіком. При цьому багато підкреслили, що Аліна та Олександр ну дуже схожі один на одного:

  • "Ви так схожі, як брат і сестра"
  • “Ви дуже схожі. Любіть один одного і бажаю великого щастя вам"
  • "Неймовірно схожі, неймовірно красиві"
  • "Ви чудова пара, супер"
  • “Аліно, ви дуже схожі з чоловіком! 2 половинки одного цілого"
  • "Дуже красива пара, будьте щасливі"
  • "Ви такі класні і красиві!"
  • "Найкрасивіша пара на всій Землі"

&quot;Як сестра і брат&quot;: Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком

Скріншот коментарів: instagram.com/alina_grosu

&quot;Як сестра і брат&quot;: Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком

&quot;Як сестра і брат&quot;: Аліна Гросу здивувала схожістю зі своїм чоловіком

Аліна Гросу з чоловіком Сашком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні. Заради ефектного кадру співачка поринула в озеро прямо в платті.

Також до цього Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля. У мережі з'явилося відео!

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