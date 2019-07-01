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Непереможна пара: Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.07.2019 - 17:51
Непереможна пара: Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля (відео)
Аліна Гросу та Олександр (фото: прес-служба)

Гросу присвятила коханому зворушливу пісню-подарунок

Аліна Гросу присвятила своєму коханому чоловікові Олександру зворушливу пісню під назвою "Непереможна" – це щира і чиста ода любові від GROSU.

Цю пісню Аліна Гросу присвятила своєму коханому і новому етапу їхнього спільного життя, нарікаючи їх союз яскравим, міцним і по-своєму унікальним, що викликає захоплення оточуючих.

"В цю мить починається наша історія" – передчуваючи урочистий і зворушливий момент весілля, Аліна та Олександр знаменують одне з головних подій свого життя святом, яке запам'ятається кожному і назавжди. Весілля в старовинному замку на території благородної садиби, найвірніші друзі та близькі люди, які, як і сама Аліна, знають ціну успіху, але ніколи не стануть заважати її зі справжньою дружбою.

GROSU - Непереможна

Саме на весіллі GROSU вперше виконує цю пісню перед гостями і Олександром. Ставши її другою половинкою, він надихнув її на цю пісню, надихнув на нове  життя, сповнене щасливих і яскравих моментів, які обов'язково зроблять їх зв'язок, як і їх самих, міцніше. Цією піснею Аліна віддає всю себе – це подарунок з самих глибин її серця, яке б'ється в унісон з серцем чоловіка Олександра.

Сьогодні відбулася прем'єра lyric video "Непереможна" на офіційному каналі GROSU на YouTube з ексклюзивними кадрами з весілля і розпису молодих.

Непереможна пара: Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля (відео)

Непереможна пара: Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля (відео)

Весілля Аліни Гросу та її обранця Олександра

Незабаром відбудеться гучний вихід кліпу, який дозволить захопитися подією не тільки його гостям, але і всьому світу, готовому порадіти за щастя молодій сім'ї, за їх чисту і безмежну любов.

Непереможна пара: Аліна Гросу показала унікальні кадри з весілля (відео)

Весілля Аліни Гросу та її обранця Олександра

Нагадаємо, до цього Аліна Гросу показала романтичне відео з весільної церемонії в Москві. Справа в тому, що пара розписалася ще 1 червня в Москві. А ось зіграти пишне весілля вирішили вже в Італії - 23 червня.

Після весілля молодята залишилися в Італії для невеликого відпочинку. Там Аліна Гросу блиснула апетитними формами в напівпрозорій мокрій сукні - співачка поринула в озеро Гарда прямо в одязі і зробила ефектні фото.

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