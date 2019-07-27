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Хочу твоїм шляхом іти: Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.07.2019 - 22:37
Хочу твоїм шляхом іти: Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою
Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна Гросу показала фото з мамою і процитувала вірш своєї бабусі

Аліна Гросу останнім часом радує своїх шанувальників зворушливими сімейними снмками і з чоловіком, і зі своїм маленьким племінником. Цього разу 24-річна білява красуня опублікувала в мережі фото з мамою і зворушила душевним зізнанням та ніжними словами подяки.

На сторінці в Instagram артистка - у казковій весільній сукні біля своєї мами - процитувала вірш, написаний її бабусею. Рядки присвячувалися мамі Аліни.

(мовою оригіналу) "Ты в жизни мне открыла многие пути,

Но для меня есть выход, лишь единый... 

Я хочу твоим путем идти

И так, как ты смотреть в душевные глубины...", - йдеться у публікації.

Хочу твоїм шляхом іти: Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою

Аліна Гросу зі своєю мамою (Фото: instagram.com/alina_grosu)

Аліна розповіла, що цей вірш колись, в шкільні роки, написала її мама для своєї мами, і артистка зізналася, що дуже щаслива від того, що цей талант перейшов до неї "у спадок".

Співачка розповіла, що стала писати вірші з раннього дитинства, і теж хоче "йти шляхом своєї мами... шалено працьовитої, пробивної, відкритої до всього нового людини, а головне, локомотива нашої сім'ї".

"Хто любить і пишається своїми батьками, ставте сердечко в коментарі", - додала Аліна, звернувшись до своїх фанів.

Користувачі мережі розчулюються казковим фото і захоплюються чудовим образом Аліни у весільному платті, в якому до речі артистка пішла під вінець зі своїм обранцем Олександром. Також підписники співачки просто обсипали зворушливий пост "сердечками" в коментарях.

  • Дуже люблю і пишаюся ними. Алінка, дякую за твою творчість;
  • Аліна продовжуйте життя заради мами;
  • Це наше все;
  • Зворушливе і гарне фото!..

Хочу твоїм шляхом іти: Аліна Гросу показала ніжне фото з мамою

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, після весілля біля Верони і медового місяця з новоспеченим чоловіком в Італії Аліна Гросу прилетіла в Україну, щоб погостювати у родичів.

Також ми писали про те, що Аліна Гросу зробила несподіване зізнання про чоловіка.

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