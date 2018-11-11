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"Працювати цілодобово": Тодоренко зізналася, що обрала б роботу, а не родину

Lite » Зірки 11.11.2018 - 16:15
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, що сім'я — теж свого роду робота

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зовсім скоро повинна народити дитину, зізналася, що ще кілька років тому вона б обрала роботу, а не родину. Про це вона написала у себе в Instagram.

Тодоренко порівняла себе з "супержінкою" і сказала, що два роки тому вона б воліла цілодобову роботу. Про те, чому вона змінила свою думку — ведуча не розповідає.

"Якщо б ще 2 роки тому мені поставили запитання: "Що ти вибереш: 1. 24/7 працювати. 2. Створювати сім'ю?". Я б відповіла, гордо піднявши голову: "ПРАЦЮВАТИ ЦІЛОДОБОВО"!!! Адже я ж - супержінка, яка готова робити за десятьох без перерви, адже я можу бути одночасно у двох містах, адже я можу обходитися без їжі і води стільки, скільки цього потребуватиме зйомка, а сім'я — це легко) Не тут-то було", — зізналася ведуча.

&quot;Працювати цілодобово&quot;: Тодоренко зізналася, що обрала б роботу, а не родину

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко також додала, що тепер вона усвідомила, наскільки складне сімейне життя. Цікаво, що дівчина ще не народила дитину.

"Тільки зараз я потроху усвідомлюю, що сім'я — це в якомусь сенсі теж робота 24/7 , а супержінка — та, що вміє філігранно поєднувати і сім'ю, і роботу. Чи існує така???", — задається питанням Тодоренко.

&quot;Працювати цілодобово&quot;: Тодоренко зізналася, що обрала б роботу, а не родину

Скріншот поста облікового запису instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, що вагітна Регіна Тодоренко похвалилася премією в Росії.

Раніше вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі.

Відео: (video.rbc.ua)

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