"Работать сутками": Тодоренко призналась, что предпочла бы семье работу

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая призналась, что семья — тоже своего рода работа

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая совсем скоро должна родить ребенка, призналась, что еще несколько лет назад она бы предпочла семье работу. Об этом она написала у себя в Instagram.

Тодоренко сравнила себя с "суперженщиной" и сказала, что два года назад она бы предпочла круглосуточную работу. О том, почему она изменила свое мнение — ведущая не рассказывает.

"Если бы еще 2года назад мне задали вопрос: "Что ты выберешь: 1. 24/7 работать. 2. Создавать семью?". Я бы ответила, гордо подняв голову: "РАБОТАТЬ СУТКАМИ"!!! Ведь я же - суперженщина, которая готова впахивать за десятерых без перерыва, ведь я же могу быть одновременно в двух городах, ведь я же могу обходиться без еды и воды столько, сколько этого потребует съемка, а семья — это легко) Не тут-то было", — призналась ведущая.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко также добавила, что теперь она осознала, насколько сложна семейная жизнь. Интересно, что девушка еще не родила ребенка.

"Только сейчас я понемногу осознаю, что семья — это в каком-то смысле тоже работа 24/7 , а суперженщина — та, что умеет филигранно совмещать и семью, и работу. Существует ли такая???", — задается вопросом Тодоренко.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

Напомним, что беременная Регина Тодоренко похвасталась премией в России.

Ранее беременная Тодоренко рассказала о своем тайном хобби.

Видео: (video.rbc.ua)