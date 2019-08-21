"Працювати потрібно красиво": Лілія Ребрик захопила грацією і стильними нарядами

Популярна телеведуча Лілія Ребрик повернулася до активної роботи і знову демонструє стильні образи на зйомках ранкового шоу "Ранок з Україною". Енергійна красуня, яка нещодавно зачарувала фігурою в небесно-блакитному платті, на цей раз похвалилася відразу двома ефектними нарядами, які приміряла в студії.

Так, спочатку Лілія покрасувалася в яскравому платті з різнокольоровим геометричним візерунком - можна розгледіти синій, блакитний, фіолетовий і гірчичний кольори. Доповнюють ефектний лук яскраво-сині туфлі на підборах. Ведуча присіла на шезлонг і прикрила очі, підставивши обличчя сонцю.

"Працювати треба красиво!" - зазначила Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В той же день вона поділилася ще одним знімком - на цей раз зі студії. Артистка стала на м'який пуф і підняла руки і одну ногу, прийнявши красиву і граціозну позу. На цей раз Лілія приміряла сукню-міді болотного кольору, а тонкий пояс підкреслив її точену талію. Волосся вона зібрала в красиву зачіску.

"Впевнено крокую в новий день! Насичений, яскравий та цікавий! З усмішкою та легкістю))). Ось такий оптимістичний пост в студії @ranok_ua у мене сьогодні вийшов))). А як інакше... Гарної середи всім!" - поділилася позитивна теледіва.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники Ребрик залишили безліч теплих відгуків, захоплюючись красою, стилем і грацією ведучої.

Ніжки богині!!

Ви як завжди гарна і чарівна.

Ви дуже гарна сама по собі,щира,життєрадісна. Бо душа Ваша є красива.А це в людині головне.Бажаю успіхів

Як завжди приваблива і чарівна

Лілечка, ви як лучек сонечка висвітлюєте наш світ своєю красою!!! Я вами захоплююся, ви молодчинка!!!

Чарівна Лілія

На позитиві

Яка грація!

Як завжди незрівнянна

Як завжди, легко і невимушено!!! Фото - чудо!!! Захоплююся!!!

Ліля ві неймовірна жінка, плаття просто шик

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик зачарувала мережу фото з колегою, на цей раз по зйомках у серіалі. Лілія і її подруга-акторка Ольга Атанасовова провели цілу фотосесію на знімальному майданчику, а за ефектні кадри дівчата отримали масу захоплених компліментів від підписників.

Крім того, сімейні фото також часто бувають в блозі Лілії Ребрик. Телеведуча розчулює ніжними кадрами з маленькими доньками і пристрасними знімками з чоловіком Андрієм Диким.