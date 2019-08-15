"Солодка парочка": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжним фото з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Подружжя привітали шанувальників з медовим Спасом

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно захоплює своїх підписників стильними і ефектними образами, адже для зйомок ранкового шоу вона чи не щодня приміряє новий наряд. Крім того, артистка із задоволенням показує і кадри з сімейного життя з коханим чоловіком і дітьми.

Так, Лілія просто-таки зачарувала мережу новим ніжним фото на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона зображена з чоловіком Андрієм Диким, при цьому він пристрасно притис Ребрик до себе, а та задоволено пригорнулася до нього. Знімок вийшов дуже світлим і літнім і наповненим любов'ю.

Зіркове подружжя привітали всіх українців зі святом медового Спаса.

"З медовим Спасом дико вас вітаємо!!! Солодкого життя вам дико ми бажаємо!!!" - прокоментувала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери подякували Лілії за привітання і залишили багато зворушених відгуків, захоплюючись їх парою.

Дякую за вітання !!!І Вас вітаю з медовим Спасом !!!Ві ,просто дико чудові !!

Зі святому вашу батьківщину

Які ви класні

Супер солодка - парочка

Діка, Альо така класна парочка

Гарнючі!

Навзаєм. Красиві і щасливі

Вас також зі святом, ві хороші

Гарна пара, щастя вам i вашій родині

Так дика сімейка!!!

самі ,Самі красиві і ніжні!!))Обожнюю Вас дико!!!)))Спасибі, і Вас також зі святом!!)

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик блиснула розкішними грудьми в "пристрасному" вбранні. Артистка приміряла червоне плаття на зйомках серіалу "Папаньки 2".

Раніше Лілія Ребрик показала літній образ в смугастому платті-сарафані з бантами-зав'язками на плечах.

Також телеведуча Лілія Ребрик розповіла, ніж звикла займатися, поки її однорічна дівчинка Поліна солодко спить.