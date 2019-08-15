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"Солодка парочка": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.08.2019 - 14:56
"Солодка парочка": Лілія Ребрик підкорила мережу ніжним фото з чоловіком
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Подружжя привітали шанувальників з медовим Спасом

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно захоплює своїх підписників стильними і ефектними образами, адже для зйомок ранкового шоу вона чи не щодня приміряє новий наряд. Крім того, артистка із задоволенням показує і кадри з сімейного життя з коханим чоловіком і дітьми.

Так, Лілія просто-таки зачарувала мережу новим ніжним фото на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона зображена з чоловіком Андрієм Диким, при цьому він пристрасно притис Ребрик до себе, а та задоволено пригорнулася до нього. Знімок вийшов дуже світлим і літнім і наповненим любов'ю.

Зіркове подружжя привітали всіх українців зі святом медового Спаса.

"З медовим Спасом дико вас вітаємо!!! Солодкого життя вам дико ми бажаємо!!!" - прокоментувала Ребрик.

&quot;Солодка парочка&quot;: Лілія Ребрик підкорила мережу ніжним фото з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери подякували Лілії за привітання і залишили багато зворушених відгуків, захоплюючись їх парою.

  • Дякую за вітання !!!І Вас вітаю з медовим Спасом !!!Ві ,просто дико чудові !!
  • Зі святому вашу батьківщину
  • Які ви класні
  • Супер солодка - парочка
  • Діка, Альо така класна парочка
  • Гарнючі!
  • Навзаєм. Красиві і щасливі
  • Вас також зі святом, ві хороші
  • Гарна пара, щастя вам i вашій родині
  • Так дика сімейка!!!
  • самі ,Самі красиві і ніжні!!))Обожнюю Вас дико!!!)))Спасибі, і Вас також зі святом!!)

&quot;Солодка парочка&quot;: Лілія Ребрик підкорила мережу ніжним фото з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик блиснула розкішними грудьми в "пристрасному" вбранні. Артистка приміряла червоне плаття на зйомках серіалу "Папаньки 2".

Раніше Лілія Ребрик показала літній образ в смугастому платті-сарафані з бантами-зав'язками на плечах.

Також телеведуча Лілія Ребрик розповіла, ніж звикла займатися, поки її однорічна дівчинка Поліна солодко спить.

"Образ Монро": Лілія Ребрик блиснула розкішними грудьми в "пристрасному" вбранні Лілія Ребрик похвалилася ефектним образом в смугастій сукні
Новини України Лілія Ребрикмуж
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