"Спокусниці": Лілія Ребрик з подругою "запалили" на яскравих фото

Телеведуча запропонувала придумати підпис до яскравих фотографій
Телеведуча Лілія Ребрик відома не тільки роботою в ранковому шоу на одному з українських каналів, але і зйомками в різних серіалах і фільмах. І ось, відмінна новина від Лілії — вона приступила до зйомок другого сезону телесеріалу "Папаньки". Знаменитість розповіла про це в своєму Instagram і навіть поділилася кількома яскравими кадрами з бекстейджа, на яких вона з колегою Ольгою Атанасовою позували на знімальному майданчику серед реквізиту - знімки вийшли емоційними і позитивними.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Одна блонда - добре, а дві-краще !!! Особливо коли поруч ця Супер-Богиня @ananasova_olya. Знімаємо другий сезон серіалу # Папаньки. І сцени встигли відзняти, і багато фото встигли зробити", - так прокоментувала фото сама Лілія і додала кумедний хештег # дивчататакидивчата.
⠀Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Як би ви назвали цю серію фотографій? Гортайте фото, ми старалися", - долучила знаменитість своїх підписників до змагання в дотепності і тут же додала кілька варіантів від своїх колег по кіноцеху, - "@smorigin_evgeni назвав "в очікуванні маршрутки", а версія @dizelgan "шопінг на 7 км". Тепер Ваша версія".
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники із задоволенням включилися в гру і видали кілька своїх кумедних варіантів підписів.
Більше фото зі зйомок можна було побачити в сториз телеведучоЇ.
Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик не скупитися на фото в своєму блозі, вона кожен день розповідає шанувальникам, що відбувається в її житті, а так само позує в трендових нарядах, представляючи їх на суд підписникам. Так, нещодавно вона виклала фото в комбінезоні, який їй не дозволяють надягати на зйомки ранкового шоу через його колір.
Не рідкісні кадри з сім'єю в її профілі. Особливий захват призводять фото Лілії з її чоловіком Андрієм Диким, стільки в них ніжності і романтики.
А ще, нещодавно Лілія Ребрик "блиснула" розкішними грудьми в неймовірному вбранні, знімок привів у захват її підписників.