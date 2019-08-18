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"Спокусниці": Лілія Ребрик з подругою "запалили" на яскравих фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.08.2019 - 10:35
"Спокусниці": Лілія Ребрик з подругою "запалили" на яскравих фото
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча запропонувала придумати підпис до яскравих фотографій

Телеведуча Лілія Ребрик відома не тільки роботою в ранковому шоу на одному з українських каналів, але і зйомками в різних серіалах і фільмах. І ось, відмінна новина від Лілії — вона приступила до зйомок другого сезону телесеріалу "Папаньки". Знаменитість розповіла про це в своєму Instagram і навіть поділилася кількома яскравими кадрами з бекстейджа, на яких вона з колегою Ольгою Атанасовою позували на знімальному майданчику серед реквізиту - знімки вийшли емоційними і позитивними.

&quot;Спокусниці&quot;: Лілія Ребрик з подругою &quot;запалили&quot; на яскравих фото

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Одна блонда - добре, а дві-краще !!! Особливо коли поруч ця Супер-Богиня @ananasova_olya. Знімаємо другий сезон серіалу # Папаньки. І сцени встигли відзняти, і багато фото встигли зробити", - так прокоментувала фото сама Лілія і додала кумедний хештег # дивчататакидивчата.

&quot;Спокусниці&quot;: Лілія Ребрик з подругою &quot;запалили&quot; на яскравих фото
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)


"Як би ви назвали цю серію фотографій? Гортайте фото, ми старалися", - долучила знаменитість своїх підписників до змагання в дотепності і тут же додала кілька варіантів від своїх колег по кіноцеху, - "@smorigin_evgeni назвав "в очікуванні маршрутки", а версія @dizelgan "шопінг на 7 км". Тепер Ваша версія".

&quot;Спокусниці&quot;: Лілія Ребрик з подругою &quot;запалили&quot; на яскравих фото

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники із задоволенням включилися в гру і видали кілька своїх кумедних варіантів підписів.

  • Блонді в розгарі
  • Красуні
  • Ох, дівчата! Спокусниці!
  • На позитиві)
  • Картина "хана мужикам"))))
  • Дівчата, ви суперові!!! А сумки на задньому плані — це щось
  • Красоточки, супер дівчата!!!
  • найкрутіше на цих фото рябеньки сумочки на задньому плані
  • Які Богині на фоні пластикових стільців і картатих сумок !!!!
  • Гарнюні!!!
  • Сумки вам йдуть
  • дві чарівні красуні
  • Таких актрис і ведучих немає ніде !!!! Наші найкращі !!! Самі прекрасні !!!

Більше фото зі зйомок можна було побачити в сториз телеведучоЇ.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик не скупитися на фото в своєму блозі, вона кожен день розповідає шанувальникам, що відбувається в її житті, а так само позує в трендових нарядах, представляючи їх на суд підписникам. Так, нещодавно вона виклала фото в комбінезоні, який їй не дозволяють надягати на зйомки ранкового шоу через його колір.

Не рідкісні кадри з сім'єю в її профілі. Особливий захват призводять фото Лілії з її чоловіком Андрієм Диким, стільки в них ніжності і романтики.

А ще, нещодавно Лілія Ребрик "блиснула" розкішними грудьми в неймовірному вбранні, знімок привів у захват її підписників.

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