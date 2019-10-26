"Можна дивитися вічно": Потап і Каменських розохотили мережу двозначним відео

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Артисти зняли смішне відео під нову пісню співачки Elefante

Потап і Настя Каменських втекли від київської метушні і туманів в екзотичну Мексику. Пара насолоджується відпочинком біля океану і балує фанів фото і відео з курорту. Також співачка влаштувала сюрприз для шанувальників і випустила гарячу новинку – кліп на свіжий трек Elefante. Відео не на жарт розохотило мережу і викликало палкі суперечки. В цей час Потап і Настя вирішили обіграти свою версію ролика і зняли яскраве аматорське відео під новий трек.

Продюсер поділився кумедними кадрами на сторінці в Instagram. У веселому ролику під голос Насті і рядка на іспанському, він показує в камеру маленький банан, а "підступна" Настя у відповідь, хитро посміхаючись і сміючись, озброїлася фруктом стандартного розміру.

Варто зазначити, що відео було зроблено з допомогою спеціальної соцмережі TikTok для створення музичних роликів.

Міміка і емоції пари "спровокували" шанувальників на реакцію в коментарях. Їх явно потішило дійство в кадрі.

Можна дивитися нескінченно

Дуже смішно чомусь

Ору! Настя вогнище

Топ

Класні

Потап, тобі не пощастило з бананом

А у Настюхи-то бананчик побільше

Кумедно

Клас, такі вигадники, поднімаєте настрій

Які Ви класні!

Як завжди позитивчики

Це кумедно

Дуже круто

Скріншот коментарів

Також пара вирішила зняти ще одне кумедне відео на радість шанувальникам Правда, ролик доступний тільки в сторіз. Настя приміряла на себе роль крутого хлопця в кепці, а потоп перетворився на даму на сносях з рушником на голові. Вони розіграли веселу сценку за трек гурту MOZGI "Дівчина".

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.