"Можна дивитися вічно": Потап і Каменських розохотили мережу двозначним відео

Артисти зняли смішне відео під нову пісню співачки Elefante
Потап і Настя Каменських втекли від київської метушні і туманів в екзотичну Мексику. Пара насолоджується відпочинком біля океану і балує фанів фото і відео з курорту. Також співачка влаштувала сюрприз для шанувальників і випустила гарячу новинку – кліп на свіжий трек Elefante. Відео не на жарт розохотило мережу і викликало палкі суперечки. В цей час Потап і Настя вирішили обіграти свою версію ролика і зняли яскраве аматорське відео під новий трек.
Продюсер поділився кумедними кадрами на сторінці в Instagram. У веселому ролику під голос Насті і рядка на іспанському, він показує в камеру маленький банан, а "підступна" Настя у відповідь, хитро посміхаючись і сміючись, озброїлася фруктом стандартного розміру.
Варто зазначити, що відео було зроблено з допомогою спеціальної соцмережі TikTok для створення музичних роликів.
Міміка і емоції пари "спровокували" шанувальників на реакцію в коментарях. Їх явно потішило дійство в кадрі.
Скріншот коментарів
Також пара вирішила зняти ще одне кумедне відео на радість шанувальникам Правда, ролик доступний тільки в сторіз. Настя приміряла на себе роль крутого хлопця в кепці, а потоп перетворився на даму на сносях з рушником на голові. Вони розіграли веселу сценку за трек гурту MOZGI "Дівчина".
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/realpotap)
Раніше Настя Каменських підкорила мережу запальним танцем в бікіні.