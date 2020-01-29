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Ось так несподіванка: Леся Нікітюк засвітила "вагітний" живіт

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 15:35
Ось так несподіванка: Леся Нікітюк засвітила "вагітний" живіт
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала помітно кругленький животик

Леся Нікітюк розслабляється на пляжі в Абу-Дабі і весело проводить час з подругою Лією. Дівчата освоюють різні спортивні активності, в тому числі і незвичні нові види спорту, загоряють, веселяться і пробують місцеву кухню. Схоже, останнє не пройшло дарма, адже струнка Леді Ле раптово показала на фото значний живіт!

На свіжому знімку в Instagram Леся позує разом з подругою на пляжі. На ведучій – ніжно-рожевий бікіні, який дозволив їй продемонструвати помітно кругленький животик. Втім, у Лії також є округлості в районі талії. Пляжне фото вийшло досить неоднозначним і навіть провокаційним. Дівчата сидять на шезлонгах і "міряються" животиками.

"Не пощастило з фігурою, пощастило з подругою! Відмійчай подругу, у якої постійне здуття", - з гумором підписала вона пляжний знімок і додала хештег #ледиЖир.

Ось так несподіванка: Леся Нікітюк засвітила &quot;вагітний&quot; живіт

Повністю фото можна побачити тут

В коментарях шанувальники тут же вдвинули версію про вагітність, а багато з них уточнили, що Лесі йпасує "цікаве положення".

  • Це натяк
  • Менше їсти треба, Леся
  • Леся, ти вже готова до вагітності
  • Ти вагітна?
  • Красуня
  • Як у таких худишек так вийшло надути такі пузища
  • На якому місяці Леся? Бачу,що п'ятий? Якщо не помиляюся
  • Ну ви бомби, класні чіки
  • Класнючі

Скріншот коментарів

У InstaStories Леді Ле показала фото з тренажерного залу у форматі “до" і "після" Вона позувала в спортивному топі і лосинах і також демонструвала округлі форми.

Ось так несподіванка: Леся Нікітюк засвітила &quot;вагітний&quot; живіт

Ось так несподіванка: Леся Нікітюк засвітила &quot;вагітний&quot; живіт

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк розбурхала мережу нескінченними стрункими ногами на знімку із спальні.

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