Просто не впізнати! MARUV кардинально змінила імідж

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка здивувала радикальною зміною зачіски і кольору волосся

Популярна співачка MARUV, вона ж Анна Корсун, розбурхує уяву шанувальників відвертими кліпами та концертними шоу, влаштовуючи на сцені справжні перформанси. Фани давно звикли до епатажного зовнішнього вигляду співачки та її неординарного образу, але артистка вирішила піднести їм сюрприз. Так, Ганна постала перед своєю Instagram-аудиторією з новою довжиною і кольором волосся.

У сторіз вона опублікувала свіжі фото в абсолютно новому образі – попелястої блондинки з волоссям до талії. Бічні пасма заплетені в дві невеликі акуратні кіски, які обрамляють обличчя.

Трохи пізніше артистка показала своє перевтілення в салоні - їй наростили і пофарбували волосся.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"У процесі нового hairstyle", - пояснила вона. Схоже, оновлений імідж і сміливий експеримент зі стилем сподобався і самій співачці.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Крім нової зачіски варто також оцінити зухвалий образ MARUV. Вона позувала в total look black – чорній блузці з бантом, об'ємній подовженій куртці-шкірянці та трендових велосипедках.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Раніше MARUV похвалилася своїм гучним досягненням. Її вражаючий уяву, епатажний кліп на хіт Siren Song набрав понад 3,7 млн переглядів на YouTube.

Відео вийшло настільки відвертим, що йому навіть присвоїли обмеження за віком – "18+". В кадрі розкута MARUV зі своїм шоу-балетом демонструє пікантні пози, а "криваві" сцени в номері готелю і зовсім вийшли неоднозначними, але викликали невимовне захоплення у шанувальників співачки.

До речі, на сцені MARUV звикла виглядати не менш зухвало, ніж в кліпах. Її кислотні відверті вбрання і латексні костюми змушують серця шанувальників битися частіше, а фотозвіти з концертного туру викликають палкі суперечки в мережі.