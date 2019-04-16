Просто не узнать! MARUV кардинально сменила имидж

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица удивила радикальной сменой прически и цвета волос

Популярная певица MARUV, она же Анна Корсун, будоражит воображение поклонников откровенными клипами и концертными шоу, устраивая на сцене настоящие перформансы. Фаны давно привыкли к эпатажному внешнему виду певицы и ее неординарному образу, но артистка решила преподнести им сюрприз. Так, Анна предстала перед своей Instagram-аудиторией с новой длинной и цветом волос.

В сториз она опубликовала свежие фото в абсолютно новом образе – пепельной блондинки с волосами до талии. Боковые пряди заплетены в две небольшие аккуратные косички, которые обрамляют лицо.

Чуть позже артистка показала свое перевоплощения в салоне - ей нарастили и покрасили волосы.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"В процессе новой hairstyle", - пояснила она. Похоже, обновленный имидж и смелый эксперимент со стилем понравился и самой певице.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Кроме новой прически стоит также оценить дерзкий образ MARUV. Она позировала в total black look – черной блузке с бантом, объемной удлиненной куртке-косухе и трендовых велосипедках.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее MARUV похвасталась своим громким достижением. Ее будоражащий воображение, эпатажный клип на хит Siren Song набрал более 3,7 млн просмотров на YouTube.

Видео вышло настолько откровенным, что ему даже присвоили ограничение по возрасту – "18+". В кадре раскованная MARUV со своим шоу-балетом демонстрирует пикантные позы, а "кровавые" сцены в номере отеля и вовсе вышла неоднозначными, но вызвали неописуемый восторг у поклонников певицы.

Кстати, на сцене MARUV привыкла выглядеть не менее дерзко, чем в клипах. Ее кислотные откровенные наряды и латексные костюмы заставляют сердца поклонников биться чаще, а фотоотчеты с концертного тура вызывают жаркие споры в сети.