ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Заслуговуєш на більше": MARUV похвалилася новим рекордом (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.04.2019 - 11:31
"Заслуговуєш на більше": MARUV похвалилася новим рекордом (відео)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Прихильники бажають улюблениці ще більше переглядів і світового успіху

MARUV (Анна Корсун) незважаючи на хвилю критики в свій бік, особливо не переймається і продовжує набирати "творчі обороти". Так, на початку квітня MARUV порадувала армію фанатів довгоочікуваним подарунком і представила провокаційний кліп на пісню Siren Song. Зазначимо, що кліп вийшов "18+", так як містить багато відвертих і навіть "кривавих" сцен. Також нагадаємо, що саме ця пісня принесла співачці перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2019. Однак співачка відмовилася їхати в Тель-Авів.

Нещодавно MARUV розділила з фанатами свїм новим рекордом. Так, пісня Siren Song зібрала на офіційному youtube-каналі понад 3,7 млн переглядів.

"#SirenSong 3 мільйона переглядів", - лаконічно повідомила співачка, опублікувавши серію кадрів з кліпу.

&quot;Заслуговуєш на більше&quot;: MARUV похвалилася новим рекордом (відео)

MARUV в кліпі Siren Song

MARUV в кліпі Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники виконавиці в мережі instagram поспішили залишити відгук під її повідомленням:

  • "Цей кліп заслуговує більше переглядів"
  • "Зовсім скоро і 100 мільйонів буде"
  • "Цей кліп вже зробив BANG на ютубі"
  • "Це тільки початок! Чекаємо світового БЕНГа"
  • "Ви класні!"
  • "Це кращий кліп эвер"
  • "Чудовий кліп ))"
  • "Американська історія жахів. Готель. 2.0"
  • "Дуже люблю творчість Марув, але по-моєму цей кліп, саме кінцівка, де все в крові, якось перебір.. не дуже приємно дивитися. Може, трохи змінити тематику"
  • "Криваві леді"
  • "Фото сподобалося б Тарантіно"
  • "Чудова алегорія з сиренами. Дуже живий і атмосферне кліп. Чудово передано настрій пісні. Дякую за естетичну насолоду"

MARUV – Siren Song

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song і в цілому ситуацію з Євробаченням 2019. Зазначимо, що пародія зібрала понад 300 тис. переглядів.

Дика кішка: кислотна MARUV показала нові пікантні фото 18+ Спортивна крихітка: MARUV показала апетитні сідниці (фото)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України певецклипMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся