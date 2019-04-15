"Заслуговуєш на більше": MARUV похвалилася новим рекордом (відео)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Прихильники бажають улюблениці ще більше переглядів і світового успіху

MARUV (Анна Корсун) незважаючи на хвилю критики в свій бік, особливо не переймається і продовжує набирати "творчі обороти". Так, на початку квітня MARUV порадувала армію фанатів довгоочікуваним подарунком і представила провокаційний кліп на пісню Siren Song. Зазначимо, що кліп вийшов "18+", так як містить багато відвертих і навіть "кривавих" сцен. Також нагадаємо, що саме ця пісня принесла співачці перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2019. Однак співачка відмовилася їхати в Тель-Авів.

Нещодавно MARUV розділила з фанатами свїм новим рекордом. Так, пісня Siren Song зібрала на офіційному youtube-каналі понад 3,7 млн переглядів.

"#SirenSong 3 мільйона переглядів", - лаконічно повідомила співачка, опублікувавши серію кадрів з кліпу.

MARUV в кліпі Siren Song (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники виконавиці в мережі instagram поспішили залишити відгук під її повідомленням:

"Цей кліп заслуговує більше переглядів"

"Зовсім скоро і 100 мільйонів буде"

"Цей кліп вже зробив BANG на ютубі"

"Це тільки початок! Чекаємо світового БЕНГа"

"Ви класні!"

"Це кращий кліп эвер"

"Чудовий кліп ))"

"Американська історія жахів. Готель. 2.0"

"Дуже люблю творчість Марув, але по-моєму цей кліп, саме кінцівка, де все в крові, якось перебір.. не дуже приємно дивитися. Може, трохи змінити тематику"

"Криваві леді"

"Фото сподобалося б Тарантіно"

"Чудова алегорія з сиренами. Дуже живий і атмосферне кліп. Чудово передано настрій пісні. Дякую за естетичну насолоду"

MARUV – Siren Song

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук спародіював MARUV з піснею Siren Song і в цілому ситуацію з Євробаченням 2019. Зазначимо, що пародія зібрала понад 300 тис. переглядів.