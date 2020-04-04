Не так все просто: Регіна Тодоренко засвітила розкішне декольте і зробила несподване зізнання

Регіна Тодоренко навіть на карантині не забуває про роботу – зараз вона знімається в розважальному російському шоу "Маска", де займає суддівське крісло. Для зйомок вона змінює ефектні вбрання і незмінно захоплює образами з екрану. Ведуча вирішила довірливо поговорити з шанувальниками про важливість професії артиста в непростий час для всього людства.

Зірка "Орла и Решки" написала розгорнутий пост про ролі представників шоу бізнесу в підтримці морального настрою людей, які змушені залишатися на карантині і бути постійно вдома. Вона супроводила монолог фото свого образу для запису нового випуску шоу – золота блузка з величезним жабо і чорна спідниця. Волосся зачесане назад, у вухах – великі сережки-кільця, на шиї – кольє з різнокольорових прозорих каменів.

"Якщо що, за спиною в лівій руці я ховаю мед.маску. Ми все ще знімаємо шоу "Маска"! Все проходить максимально відповідально і стерильно! Ми дотримуємося всіх правил безпеки. Ви напевно скажете: "якого біса, сиди вдома на самоізоляції". Але не так-то все просто! Працівники блакитних екранів зобов'язуються виконувати свої функції навіть в карантині. Адже ми в якомусь сенсі відповідаємо за емоційний стан людей. Є новинарі, які стежать за інформаційним потоком актуальних подій і тримають нас у курсі світових змін, а є шоумени, такі як ми, які зобов'язані в такий нелегкий час допомагати глядачам забути про всі проблеми хоча б на 2 години в недільний вечір! Спасибі вам за увагу! Будь здоровий і залишайся вдома!" - закликала Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники ведучої у першу чергу оцінили її лук і не забули подякувати за те, що вона невпинно заряджає своїм позитивом і енергією.

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Раніше Регіна Тодоренко збентежила мережу своїм вбранням для зйомок авторського шоу і показала закулісний відео.