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"Я закохалася": Регіна Тодоренко блиснула ідеальною фігурою в розкішній міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 11:56
"Я закохалася": Регіна Тодоренко блиснула ідеальною фігурою в розкішній міні-сукні
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна показала новий образ на відео

Регіна Тодоренко, незважаючи на карантин, продовжує балувати шанувальників новими "гламурними" образами зі зйомок різних проектів. До речі, на даний момент Регіна знаходиться в Москві, де живе її чоловік Влад Топалов і син Михайло. Також Тодоренко знімається в новому ТВ-проекті "Маска" на телеканалі НТВ. Мандрівниця і телеведуча є однією з членів журі нового шоу. Звичайно ж, Регіна не упускає можливості похвалитися багатомільйонній армії фоловерів новими образами. І до речі, нещодавно Регіна відсвяткувала свій новий instagram-рекорд — 8 мільйонів підписників!

Під час зйомок нового випуску шоу "Маска" Регіна з'явилася в розкішному образі. Українська телеведуча не тільки фото зробила, але і записала коротке відео, даючи у всіх деталях розглянути свій стильний вечірній аутфіт.

&quot;Я закохалася&quot;: Регіна Тодоренко блиснула ідеальною фігурою в розкішній міні-сукні

Фото: instagram.com/reginatodorenko

У центрі уваги — чорне оксамитове міні-плаття в блискітках-горошинах. Сукня зі строгою зоною декольте декорована пишними рукавами-буф. Підкреслимо, що рукави-буф — один з провідних модних трендів весни-літа 2020. Ця романтична деталь вітається не тільки на сукнях, але і блузах, і навіть пальто класичного крою.

Окремої уваги заслуговує зачіска Тодоренко. Довгегусте волосся ведучої завите у великі локони й призібрані на потилиці. При цьому на обличчя падають два пасма, що виглядає дуже ефектно. Макіяж зроблений з акцентом на очі з жирними довгими стрілками. До речі, мейкап-палітра обрана так, щоб підкреслити блакитні очі Тодоренко.

Відео: instagram.com/reginatodorenko

З прикрас телеведуча вибрала довгі сережки з штучними бриллиатиками. На пальцях також великі персні з блискучими каменями. А ось довгу шию обрамляє ледь помітна золотий ланцюжок

Тодоренко закликала шанувальників дивитися новий випуск шоу.

Тим часом фолловери Тодоренко поспішили залишити приємні коментарі під її новим постом:

  • "Красиве плаття, я закохалася"
  • "Яка у вас зачіска!"
  • "Шикарна Регіна"
  • "Боже, що за шикарна дівчина, як на ній красиво виглядає сукня"
  • "Класна така, плаття - вогонь"
  • "Регіна, ви красуня"
  • "Яка ж ти бомбове"
  • "Я просто в захваті від тебе і твого плаття, ну дуууже гарно"

Скріншот коментарів: instagramcom/reginatodorenko

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Новини України Регіна Тодоренко
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