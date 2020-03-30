"Я закохалася": Регіна Тодоренко блиснула ідеальною фігурою в розкішній міні-сукні

Регіна показала новий образ на відео
Регіна Тодоренко, незважаючи на карантин, продовжує балувати шанувальників новими "гламурними" образами зі зйомок різних проектів. До речі, на даний момент Регіна знаходиться в Москві, де живе її чоловік Влад Топалов і син Михайло. Також Тодоренко знімається в новому ТВ-проекті "Маска" на телеканалі НТВ. Мандрівниця і телеведуча є однією з членів журі нового шоу. Звичайно ж, Регіна не упускає можливості похвалитися багатомільйонній армії фоловерів новими образами. І до речі, нещодавно Регіна відсвяткувала свій новий instagram-рекорд — 8 мільйонів підписників!
Під час зйомок нового випуску шоу "Маска" Регіна з'явилася в розкішному образі. Українська телеведуча не тільки фото зробила, але і записала коротке відео, даючи у всіх деталях розглянути свій стильний вечірній аутфіт.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
У центрі уваги — чорне оксамитове міні-плаття в блискітках-горошинах. Сукня зі строгою зоною декольте декорована пишними рукавами-буф. Підкреслимо, що рукави-буф — один з провідних модних трендів весни-літа 2020. Ця романтична деталь вітається не тільки на сукнях, але і блузах, і навіть пальто класичного крою.
Окремої уваги заслуговує зачіска Тодоренко. Довгегусте волосся ведучої завите у великі локони й призібрані на потилиці. При цьому на обличчя падають два пасма, що виглядає дуже ефектно. Макіяж зроблений з акцентом на очі з жирними довгими стрілками. До речі, мейкап-палітра обрана так, щоб підкреслити блакитні очі Тодоренко.
Відео: instagram.com/reginatodorenko
З прикрас телеведуча вибрала довгі сережки з штучними бриллиатиками. На пальцях також великі персні з блискучими каменями. А ось довгу шию обрамляє ледь помітна золотий ланцюжок
Тодоренко закликала шанувальників дивитися новий випуск шоу.
Тим часом фолловери Тодоренко поспішили залишити приємні коментарі під її новим постом:
Скріншот коментарів: instagramcom/reginatodorenko