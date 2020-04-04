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Квадратна Регіна: Тодоренко піддавалася критиці в мережі через вбрання

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.04.2020 - 10:54
Квадратна Регіна: Тодоренко піддавалася критиці в мережі через вбрання
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча навела приклад критичних зауважень на свою адресу

Життєрадісна Регіна Тодоренко не падає духом навіть на карантині і не дає впасти у зневіру своїм шанувальникам. Вона продовжує зніматися в російському розважальному шоу "Маска", дотримуючись всіх норм і правил безпеки під час знімального процесу, і радувати кокетливими луками з екранів. Крім того, ведуча продовжує балувати шанувальників вже відзнятими і змонтованими випусками авторського шоу "П'ятниця з Регіною", а також поділилися закулісними кадрами з передплатниками в Instagram.

На відео Регіна емоційно співає пісню під акомпанемент зіркової гості Клави Коки. На ведучый – червоний топ з щільною чашкою і широкі шкіряні шорти із завищеною талією.

Ведуча вирішила оригінально прорекламувати новий випуск своєї програми: "Терміново! "Квадратна Регіна, навіщо ногу задираешь, тьху, товстуха" - написала вона, тим самим привертаючи уваги аудиторії.

Варто зазначити, що не дуже вдалий вибір наряду дійсно спричинив за собою масу критичних коментарів від підписників зірки, хоча багато з них підтримали Регіну.

  • Шорти жахливо на вас виглядають. Куди фігура зникла?
  • Регіночка, голос сильний! Чому, якщо знаєш, що з фігурою проблеми, одягаєш такі луки
  • Регіна, ви дуже позитивна, яскрава, красива! На вас дуже приємно дивитися
  • Та тут не з фігурою проблеми, як тут пишуть деякі. Такі шорти будь-яку еталонну фігуру зроблять квадратною. Мода якась моторошна
  • Регіна молодець! Обожнюю! Головне самій отримувати кайф від життя! А що про тебе говорять інші. їхні проблеми
  • Така класна! Прям балдію від вашої життєрадісності
  • Завжди красуня

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко постала перед шанувальниками в образі "справжньої принцеси" біля карети.

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Новини України Регіна Тодоренко
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