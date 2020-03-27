У шкіряній спідниці і з пікантним декольте: Регіна Тодоренко вбила спокусливим луком

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала ефектний образ в шкірі

Регіна Тодоренко не звикла зменшувати оберти – енергійна ведуча хоч і більше часу проводить вдома через карантин, але не збирається відмовлятися від роботи. Так, вона як і раніше знімається в шоу "Маска", де є членом журі, а також вирішила проводити онлайн-зустрічі з цікавими гостями-спікерами, щоб порадувати шанувальників, скрасити дозвілля і поділитися важливою і корисною інформацією. Ведуча звикла з'являтися в кадрі в розкішних образах, хоч у повсякденному житті віддає перевагу зручному одягу. На свіжому знімку в Instagram вона покрасувалася в спокусливому аутфіті.

Зірка "Орла и Решки" скомпонована шкіряну спідницю-олівець з пікантним розрізом з блискучою золотою майкою на тонких бретелях. Лук вийшов одночасно сексуальним і святковим. Вона довершила образ туфлями з відкритим носком на довгій тонкій шпильці, а в якості аксесуарів обрала масивний ланцюг-намисто і кілька тонких ланцюжків.

Волосся зірки укладене в пишну об'ємну зачіску, а макіяж – легкий і ніжний, який підкреслив природні дані ведучої.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Компліменти від шанувальників посипалися на зірку як з рогу достатку.

Красуня

Яка гарна

Ви шикарні

Чудова

Регіна, ти найкраща

Региночка, нехай твій позитив допоможе всім нам

Крута

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Регіна Тодоренко і Влад Топалов розбурхали мережу новим постом і змусили переживати за відносини пари.