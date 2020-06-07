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Просто гармата! Надя Дорофєєва підкорять французьким шиком на сучасний лад

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2020 - 17:34
Просто гармата! Надя Дорофєєва підкорять французьким шиком на сучасний лад
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала модний сміливий аутфіт з беретом

Надя Дорофєєва обожнює експерименти зі стилем. Вона не боїться сміливо міксувати речі і створювати власні неповторні луки. Коли співачка назвала свій імідж "треш-гламур" і зізналася, що віддає перевагу зручним речам, але не обходить стороною сексуальні аутфіти, що підкреслюють достоїнства її стрункої фігури. Так, на свіжих фото Надя вирішила поєднати паризький шик і зухвалість стріт-стайл.

Зірка одягла на голову берет, аяк доповнення до головного убору віддала перевагу зовсім не легкій сукні або елегантному брючному костюму, а коротку шкірянці і подовженій чорно-білій сорочці нарозхрист, яка дозволила оголити її плоский животик, широкі джинси-"варенки" сірого кольору з високою посадкою і масивні білі кросівки з грубою підошвою.

До речі, "варенки" родом з 80-х можна зустріти в колекціях Balmain і Off-White, адже це тренд сезону, який поки не здає позиції.

Просто гармата! Надя Дорофєєва підкорять французьким шиком на сучасний лад

Фото: Надя Дорофєєва показала свій оригінальний образ (instagram.com/nadyadorofeeva)

Портретне фото вона підписала коротко: "Madame". Прихильники відразу ж підхопили настрій своєї улюблениці і зазначили, що в її виконанні французький шик став виглядати сучасно і свіжо.

Просто гармата! Надя Дорофєєва підкорять французьким шиком на сучасний лад

Просто гармата! Надя Дорофєєва підкорять французьким шиком на сучасний лад

Фото: Надя Дорофєєва поєднала берет с зухвалим аутфітом (instagram.com/nadyadorofeeva)

Стильна Надя Дорофєєва підкинула шанувальникам модну задачку

  • Надя, після карантину відразу в Париж
  • Надя, ти завжди гарна!
  • Просто гармата
  • Стильно
  • Супер
  • Яка краса
  • Француженка
  • Богиня
  • Шикарна
  • Чудова

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва показала зручний лук для прохолодної погоди.

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Автор: Lite

Теги Новини України Надя Дорофеєва
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