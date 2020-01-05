Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі

Оля Полякова, як і багато її колег, після насиченого зйомками, вечірками, концертами і корпоративами грудня вирішила відпочити і набратися сил. Разом з доньками Машею і Алісою вона вирушила в сонячне Маямі, де релаксує на пляжі і насолоджується приємним проведенням часу. До речі, старша дочка артистки увійшла в новий рік із змінами в зовнішності – Маша обстригла довге волосся, а також продемонструвала сережку в носі. Її ж зіркова мама вирішила порадувати шанувальників пікантним пляжним фото, адже Оля давно не публікувала знімків в купальнику.

"Королева ночі" поділилася гарячому селфі. На ній – жовтий злитий купальник - монокіні з великим написом англійською "Майамі". В кадрі легко можна розгледіти розкішне декольте "суперблондинки", її округлі стегна і стрункі ніжки.

Подивитися фото Олі полякової в купальнику можна тут

"І шо ви там?" - поцікавилася Оля у підписників. Прихильники "королеви ночі" поспішили оцінити її пляжний лук.

Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки

Оля, ти клас

Красуня

Найкраща і найкрасивіша

Просто вогонь

Сексуальна, чарівна, мила!

Ви дуже класні

Вау! Вогонь, ви як завжди красуня

Круте фото

Скріншот коментарів

Також Оля похвалилася талантами молодшої дочки Аліси. Співачка якось розповідала, що дівчинка росте справжньою непосидою і має непростий характером. Вона невимушено тримається перед камерою і абсолютно не соромиться сторонніх. Аліса танцює під запальні ритми, а її мама виступає в якості оператора.

Раніше Оля Полякова зачарувала "космічним" образом на фіналі шоу "Х-фактор 10".