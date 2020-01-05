Просто вогонь! Оля Полякова в купальнику засвітила апетитні форми на пляжі

Співачка відпочиває з дочками в Майамі
Оля Полякова, як і багато її колег, після насиченого зйомками, вечірками, концертами і корпоративами грудня вирішила відпочити і набратися сил. Разом з доньками Машею і Алісою вона вирушила в сонячне Маямі, де релаксує на пляжі і насолоджується приємним проведенням часу. До речі, старша дочка артистки увійшла в новий рік із змінами в зовнішності – Маша обстригла довге волосся, а також продемонструвала сережку в носі. Її ж зіркова мама вирішила порадувати шанувальників пікантним пляжним фото, адже Оля давно не публікувала знімків в купальнику.
"Королева ночі" поділилася гарячому селфі. На ній – жовтий злитий купальник - монокіні з великим написом англійською "Майамі". В кадрі легко можна розгледіти розкішне декольте "суперблондинки", її округлі стегна і стрункі ніжки.
"І шо ви там?" - поцікавилася Оля у підписників. Прихильники "королеви ночі" поспішили оцінити її пляжний лук.
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Також Оля похвалилася талантами молодшої дочки Аліси. Співачка якось розповідала, що дівчинка росте справжньою непосидою і має непростий характером. Вона невимушено тримається перед камерою і абсолютно не соромиться сторонніх. Аліса танцює під запальні ритми, а її мама виступає в якості оператора.
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