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Так незвично: дочка Олі Полякової зробила пірсинг носа і вперше "коротко" підстриглася (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 12:36
Так незвично: дочка Олі Полякової зробила пірсинг носа і вперше "коротко" підстриглася (відео)
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова похвалилася сміливими експериментами з зовнішністю

Новий рік - період оновлення. Саме з настанням нового року багато вирішуються на зміни та вчинки, в яких відмовляли собі довгий час. Донька Олі Полякової також зважилася на експерименти із зовнішністю - і навіть кілька! Про що поспішила повідомити багатотисячної армії шанувальників. Наприклад, 14-річна дівчина зробила собі пірсинг носа. І дуже болючий. Що також показала на відео.

Так, в розділі сторіз на своїй сторінці в мережі instagram Полякова-молодша показала пару відео, вихваляючись стильними "новинками". Першим ділом Маша повідомила, що проколола ніс. При цьому одну з найболючіших його точок, а саме - носову перегородку між ніздрями. Пірсинг цієї частини називається септум.

Для більшої впевненості своїх шанувальників (швидше за все, не всі повірили Маші) дівчина записала на відео підтвердження.

Ще одна "новинка 2020 року" - донька Полякової вперше підстриглася. Як відомо, дівчина відрізнялася серед шанувальників своїми дійсно розкішними густими і довгими волоссям. При цьому прихильники Маші постійно запитують у своєї улюблениці, завдяки чому їй вдалося відростити таку копицю волосся.

Маша Полякова похвалилася пірсингом у носі — септум

Схоже, що Маша трохи втомилася і вирішила трохи зменшити довжину. Але насправді волосся все одно залишилися по пояс. Хоча, за словами Маші, для неї це дуже "коротко" і незвично. Відповідне відео з'явилося на youtube-каналі Glam Wish.

Так незвично: дочка Олі Полякової зробила пірсинг носа і вперше &quot;коротко&quot; підстриглася (відео)

Маша Полякова з довгим волоссям (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так незвично: дочка Олі Полякової зробила пірсинг носа і вперше &quot;коротко&quot; підстриглася (відео)

... і після стрижки

Відзначимо, що раніше Оля Полякова підкорила "космічним" луком у фіналі шоу Х-фактор 10. До речі, переможницею ювілейного проекту стала 17-річна Еліна Іващенко, яка отримала під час фінального 16 ефіру найбільшу підтримку глядачів. Для цього ефіру українська співачка вибрала дійсно святковий наряд, а саме - золотий костюм з-міні спідницею і жакетом. До речі, образ вийшов у дусі 90-х. Більш того, наряд Ольги декорований додатково штучними різнокольоровими каменями.

Так незвично: дочка Олі Полякової зробила пірсинг носа і вперше &quot;коротко&quot; підстриглася (відео)

Ярка Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки заробляє 14-річна дочка Олі Полякової на блозі.

Напється пізніше: Оля Полякова розповіла про правильне сп'яніння на новий рік Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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