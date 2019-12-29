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Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила "космічним" луком у фіналі Х-фактор 10

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2019 - 13:07
Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила "космічним" луком у фіналі Х-фактор 10
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка сяяла в ефектній міні-сукні

У суботу, 28 грудня відбувся грандіозний суперфінал ювілейного 10 сезону шоу Х-фактор. Переможницею проекту стала підопічна Ігоря Кондратюка, 17-річна Еліна Іващенко, яка отримала на 16 ефірі найбільшу підтримку глядачів. А ось зіркові судді та тренери Настя Каменських і Оля Полякова влаштували справжню "модну битву" - і якщо дружина Потапа вибрала чорний латексний комбінезон, то Суперблондинка блищала в "золотому" образі.

Для ефіру Оля обрала золотисту міні-сукню "металік", прикрашену великими дорогоцінними каменями. Облягаючий наряд з відвертим декольте вигідно підкреслив спокусливі вигини фігури артистки, а та додала ще "перчинки", позуючи в ефектних позах. Знімками з випуску зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила &quot;космічним&quot; луком у фіналі Х-фактор 10

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Яскравий лук Полякова доповнила зібраним у високий хвіст волоссям, масивними кільцями і яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. Також вона прикрасила обличчя в районі очей наклеєними блискучими зірочками, що виглядало дуже ефектно і незвично.

Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила &quot;космічним&quot; луком у фіналі Х-фактор 10

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Мої дорогі!!! Як вам мій сьогоднішній образ?" - поцікавилася співачка у фанатів.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ті не змусили себе чекати і засипали Олю лавиною захоплених компліментів в коментарях до публікації.

  • Гарна. Неперевершена
  • Класно
  • Шикарна лялечка)
  • Наша улюблена Королева!
  • Золота ви наша! Образ просто чудовий!
  • Красуня
  • Попа як у Кім
  • Як завжди на висоті
  • Нормуль така тітка.)
  • Така красуня
  • Таке враження ,що у вас з Каменських така своєрідна війна образів. Ви ж обидві прекрасні
  • Шикарний золотий образ!!! Наша Богиня найкраща!!!
  • у Вас завжди найкрутіші вбрання

Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила &quot;космічним&quot; луком у фіналі Х-фактор 10

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.

Грандіозний суперфінал Х-Фактор 10 сезон: хто став новим переможцем (відео) Оля Полякова стала "Міс Всесвіт": яскраве фото зірки
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