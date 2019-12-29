Вся в золоті і каменях: Оля Полякова підкорила "космічним" луком у фіналі Х-фактор 10

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка сяяла в ефектній міні-сукні

У суботу, 28 грудня відбувся грандіозний суперфінал ювілейного 10 сезону шоу Х-фактор. Переможницею проекту стала підопічна Ігоря Кондратюка, 17-річна Еліна Іващенко, яка отримала на 16 ефірі найбільшу підтримку глядачів. А ось зіркові судді та тренери Настя Каменських і Оля Полякова влаштували справжню "модну битву" - і якщо дружина Потапа вибрала чорний латексний комбінезон, то Суперблондинка блищала в "золотому" образі.

Для ефіру Оля обрала золотисту міні-сукню "металік", прикрашену великими дорогоцінними каменями. Облягаючий наряд з відвертим декольте вигідно підкреслив спокусливі вигини фігури артистки, а та додала ще "перчинки", позуючи в ефектних позах. Знімками з випуску зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Яскравий лук Полякова доповнила зібраним у високий хвіст волоссям, масивними кільцями і яскравим макіяжем з акцентом на червоні губи. Також вона прикрасила обличчя в районі очей наклеєними блискучими зірочками, що виглядало дуже ефектно і незвично.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Мої дорогі!!! Як вам мій сьогоднішній образ?" - поцікавилася співачка у фанатів.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Ті не змусили себе чекати і засипали Олю лавиною захоплених компліментів в коментарях до публікації.

Гарна. Неперевершена

Класно

Шикарна лялечка)

Наша улюблена Королева!

Золота ви наша! Образ просто чудовий!

Красуня

Попа як у Кім

Як завжди на висоті

Нормуль така тітка.)

Така красуня

Таке враження ,що у вас з Каменських така своєрідна війна образів. Ви ж обидві прекрасні

Шикарний золотий образ!!! Наша Богиня найкраща!!!

у Вас завжди найкрутіші вбрання

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова засвітила "нескінченні" ноги і похвалилася новим досягненням.