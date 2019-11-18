"Люблю до Місяця і назад": Тіна Кароль зворушливо привітала сина з днем народження

Фото: Тіна Кароль з сином Веніаміном (instagram.com/tina_karol)

Співачка підписала душевну листівку для іменинника Вені

Тіна Кароль пропустила півфінал Танців з зірками 2019 та це була дуже поважна причина - вона відправилася в Лондон до сина Веніаміна, адже 18 листопада хлопчик святкує 11-річчя. До речі, в "голд румі" співачку підмінила Катя Осадча – вона возз'єдналася зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим в прямому ефірі, чим пара несказанно порадувала шанувальників. В цей час українська поп-діва опублікувала в "сторіз" Instagram зворушливу листівку, яку підписала для сина.

Співачка поділилася коротким ролик, на якому можна добре побачити душевне послання зіркової мами синочкові. Текст, написаний англійською мовою, але є і фраза українською. Артистка раніше зізнавалася, що Веня проживає у Великобританії в родині українського священика, де шанують національні традиції і дотримуються їх, а також звучить українська мова – російську хлопчик майже забув.

Так, Тіна написала: "Дорогий синку! Я люблю тебе до Місяця і назад. Ми переповнені гордістю за тебе! З днем нарождення! З днем народження, рідний!" Також в тексті можна побачити акуратне сердечко і навіть двох чоловічків, які тримаються за руки, намальованих звичайною кульковою ручкою.

Фото: Тіна Кароль привітала сина з днем народження instagram.com/tina_karol)

Пізніше артистка також опублікувала фото самого іменинника з підписом: "З днем народження, Веня". На знімку хлопчик злегка посміхається і позує у картатій сорочці та темному чоловічому кардигані.

Фото: Тіна Кароль привітала сина з днем народження (instagram.com/tina_karol)

До речі, в минулому році Тіна також на день народження літала до сина в Лондон. Свято пройшло в одному з розважальних центрів у колі друзів хлопчика. Гості на повну насолоджувалися піцою, грали на автоматах, а в кінці свята їх чекав великий торт.

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася основами виховання сина Веніаміна. Співачка зізналася, що намагається бути для хлопчика другом, не лає і не карає його.