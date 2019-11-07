Ніжна квітка: Тіна Кароль вразила елегантним образом на сцені новорічного шоу

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль підібрала стильний грайливий образ

Вбрання Тіни Кароль завжди викликають хвилю обговорень в мережі. І не тільки вбрання. Останнім часом прихильників української співачки все більше цікавить її особисте життя! Тим більше, що нещодавно Кароль заінтригувала заявою про особисте життя і стосунки з Баланом! А ось на знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, поп-діва з'явилася в дуже жіночному і одночасно грайливому образі.

Телеканал "Україна" готує справжній сюрприз для свої глядачів – грандіозне новорічне шоу "Привіт, 20-ті!", у якому візьмуть участь 30 топових українських артистів. Вітати Україну з новим десятиліттям буде неймовірна Тіна Кароль. У святковому шоу вона виконає мікс із своїх хітів "Вабити" і "Шиншилла", а також нову композицію "Иди на жизнь".

Тіна Кароль завжди ретельно підбирає свої луки. Досить часто співачка віддає перевагу спокусливим вбранням, сукням з вирізами та розрізами. Утім, для зйомок у новорічному шоу каналу "Україна" Тіна обрала досить стриману плісировану сукню ніжно-рожевого кольору. Вбрання поп-діви має асиметричний крій: одне плече прикриває тканина, а завдяки тому, що сукня спереду коротша, вона демонструє стрункі ніжки співачки.

Яскрава Тіна Кароль на зйомках новорічного шоу (фото: прес-служба "Україна")

Під час енергійних танців сукня красиво розліталася. Таке вбрання чудово доповнили мерехтливі туфлі на шпильках ягідного кольору, сережки з камінням та улюблена червона помада співачки. Щодо зачіски, то Тіна віддала перевагу елегантній накрутці "голлівудська хвиля". У такому образі співачка виглядала розкішно. Побачити видовищний виступ Тіни Кароль глядачі каналу «Україна» зможуть у новорічний вечір.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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