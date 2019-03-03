Просто не можу заснути: Даша Астаф'єва розповіла про найбільші страхи

Артистка відповіла на питання Маші Евросининой

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая ранее рассказала о предстоящей свадьбе, в эфире передачи "Экзамен" Маши Ефросининой призналась, чего больше всего боится в своей жизни. Оказалось, что у звезды два страха - это неминуемость и страх быть бесполезным человеком. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ведущей.

Говоря о первом страхе, Даша отметила, что ее пугает не личный "уход к праотцам", а родных и близких.

Артистке сказала, что уже в таком возрасте, что не рассказывает своей маме какие-нибуть страшные вещи, чтобы уберечь ее и не расстраивать.

"Я конечно потом за это получаю, потому что рано или поздно это становится известно", - добавила она.

"Но для меня эта такая тема, и я часто не могу долго уснуть... Блин, я реально этого боюсь", - сказала певица.

Фото: скриншот

Она также эмоционально отметила, что постоянно думает, все ли смогла успеть сделать для своих родителей и бабушки. Астафьева призналась, что очень сильно ее любит. Бабушка работала учительницей английского языка, и она до сих пор дает частные уроки в селе.

"И второй страх, который ни в коем случае не может стать в одной плоскости с предыдущим... Самое страшное для меня - это быть бесполезным человеком в этой жизни", - сказала Даша.

Фото: скриншот

Певица сказала, что очень важно просыпаться по утрам с желанием сделать что-нибуть полезное.

Хотя бы покормить бездомных животных, или заплатить за пожилых людей.

Видео: YouTube / Маша Ефросинина

Как сообщалось, ранее Даша Астафьева устроила пикантную фотосессию в белье среди экзотических растений.

Также мы писали о том, что не таак давно Астафьева порадовала обольстительным фотосетом в откровенных образах.