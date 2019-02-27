Довгоочікуване зізнання: Даша Астаф'єва відверто розповіла про майбутнє весілля

Фото: Даша Астаф'єва та її наречений Артем Кім (instagram.com/da_astafieva)

Зірка зазначила, що мріє про торжество за кордоном

Популярна співачка, модель і акторка Даша Астаф'єва, яка підкорила мережу пікатною фотосесією, розповіла про своє весілля з коханим, бізнесменом Артемом Кімом і плани на майбутнє. Про це вона повідомила в інтерв'ю ТСН.

Так, артистка зізналася, що має намір зв'язати себе узами шлюбу вже найближчим часом. Вона не поспішає ділитися подробицями урочистості, але зазначає, що мріє про церемонію за кордоном, адже в Україні влаштувати тихе торжество не вдасться.

"Я не хочу розповідати, коли, тому що останній раз, коли ми летіли це зробити за кордоном, нас затримали. Я не хочу нічого планувати, але ми дуже хочемо", - прокоментувала знаменитість.

Фото: Даша Астаф'єва та її наречений Артем Кім (instagram.com/da_astafieva)

Вона підкреслила, що сама звикла дарувати свято шанувальникам щодня, але тепер настав її час насолодитися прекрасним моментом.

"Я мрію про свято для своєї сім'ї. Свято чужим людям я роблю кожен день, я мрію про душевну тихому подію. У Києві це непомітно не зможе", - пояснила Астаф'єва.

Фото: Даша Астаф'єва та її наречений Артем Кім (instagram.com/da_astafieva)

Треба сказати, що у творчому плані весна для Даші стане насиченим часом, адже вона зібралася випустити нову пісню та відео на неї, а також презентувати обкладинку журналу, для якого нещодавно знялася. Поки артиска з головою поринула в акторство, адже цьому процесу, за її словами, необхідна повна самовіддача.

"На початку березня виходить обкладинка в одному журналі, нова пісня, нове відео. Насправді, вже дві пісні є, але не хочу все відразу. Просто акторська тема – така тема, якій треба віддаватися повністю", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва влаштувала пікантну фотосесію в білизні серед екзотичних рослин.

Раніше чуттєва Даша Астаф'єва порадувала спокусливим фотосетом у відвертих образах.