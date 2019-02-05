"Граціозна левиця": зваблива Даша Астаф'єва в білизні збудила мережу

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка накинула шубку на напівоголене тіло

Популярна співачка і акторка Даша Астаф'єва вміє бути надзвичайно звабливою і чуттєвої, розпалюючи фантазію фанів своїми відвертими знімками. Так, вона показала фотосессію в білизні і екстремальному міні, яка припала до смаку її підписникам в Instagram.

Одна серія фото є продовженням вже знайомого її шанувальникам фотосету, під час якого зірка позувала в короткій відвертій сукні з щільною чашкою, що ідеально підкреслює її пишний бюст.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Серія портретних знімків стала чудовою ілюстрацією до чуттєвого і звабливого образу зірки.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

В інший добірці кадрів Астаф'єва постала перед користувачами мережі в білизні і шубці анімалістичного забарвлення. Як повідомила сама артистка, її верхній одяг був з еко-хутра, так як Даша є переконаною зоозахистницею.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники не змогли пройти повз такої спокусливої збірки знімків знаменитості і захоплювалися її формами і вміння триматися перед камерою, зваблюючи фанів навіть через об'єктив.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Шикарна", "Приголомшливо красива", "Дарина, фігура - мрія!", "Граціозна косуля. Дуже красиві фото", "Красива і граційна левиця", "Красуня, ідеальна жінка", "Принадна, гнучка як плакуча верба, гарна, як сонце рано вранці, божественна як ідеал краси, велике дякую за натхнення", "Як завжди неперевершена", - не могли стримаються вражені коментатори.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва дала цінні поради по правильному догляду за зоною декольте і підбору білизни для дівчат з пишним бюстом, а також розповіла про свої методи боротьби з целюлітом.

Раніше Даша Астаф'єва заінтригувала новиною про своє перетворення заради зйомок у новому ігровому шоу.

Відео: РБК-Україна