"Райська пташка": Астаф'єва спокусила чуттєвою фотосесією в білизні

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка позувала серед екзотичних рослин

Українська актриса і співачка Даша Астаф'єва вміє розігріти фантазію і уяву шанувальників за допомогою всього декількох чуттєвих фото. Цей раз не став винятком. В Instagram зірка опублікувала чергову пікантну фотосесію.

Артистка позує серед екзотичних рослин у чорному купальнику, але особливої уваги заслуговують на видовищні кадри, на яких співачка зображена з метеликами на плечі. Дівчина також красується в боді тілесного кольору, що підкреслює її пишні груди.

Автором фотосесії стала Марта Сірко. На сторінці в Instagram вона поділилася тонкощами роботи.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Метеликів, до речі, ми вирізали в поїзді, на який дуже спізнювалися! Забігли вже коли йшов, серце просто виривалося, адже коли Київ, то зйомки зазвичай відповідальні, не хотілося це все пропустити", - зізналася вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Астаф'євої були абсолютно зачаровані видовищем, що відкрилося перед їх очима. Вони припустили, що зйомки проходили в теплицях київського ботанічного саду.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, ця фотосесія - це щось. Шикарна! Шикарно!", "Райський сад і райська пташка", "Це естетичне задоволення", "Неймовірно чарівно!", "Сто разів говорив і скажу знову: "Даша Астаф'єва - втілення всього самого прекрасного на цій землі", "Міс найгарніші груди", "Ідеальна Даша", - відзначали фоловери.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва нещодавно влаштувала фотосет в оригінальному образі. Її макіяж був зроблений за допомогою найтоншої золотої фольги.

Раніше Даша Астаф'єва розповіла про особистий досвід по догляду за пишним декольте і дала цінні поради власницям апетитних форм.

Відео: РБК-Україна