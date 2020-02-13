Дуже хороші: схудлий Потап і Каменських вразили сплеском фарб і емоцій

Потап і Настя Каменських разом вдома і на роботі – тепер вони набирають власну комманду вокалістів на Голосі країни 2020, зайнявши подвійне суддівське крісло. Проти "чорної королеви" та її чоловіка-репера виступає "біла королева" Тіна Кароль і "Дракула" Дан Балан. Причому, в третьому випуску проекту між Настею та Тіною стався баттл, під час якого їм довелося серйозно поборотися за талановитого учасника. Втім, хоч дружина Потапа і програла бій, зате вона отримала неоцинимую підтримку чоловіка, який не відпускав її руку і щиро переживав. Так, продюсер і співачка опублікувала веселе і сонячне спільне фото, на якому позують в яскравих аутфітах.

Артистка вибрала трендовий яскравий в'язаний об'ємний светр-оверсайз лаймового відтінку, а репер одягнув червону футболку-поло. Настя кокетливо посміхається в камеру, а схудлий Потап позує трохи віддалік, поклавши руки за голову.

Фото: Настя Каменських і Потап (nstagram.com/realpotap)

Шанувальники пару відразу ж зазначили, що продюсер помітно схуд, причому одні вважали ці зміни позитивними, а іншим здалося, що стрімка втрата ваги не дуже добре позначилася на зовнішності Потапа і він став виглядати старше своїх років.

Які ви гарненькі

Дуже красива пара

Ви класні!

Я вас люблю,тільки більше не худніть

Ой ну крутыхи

Класні

Дуже гарно виглядаєте . Порівняти вас раніше і зараз прям різні особистості, шалено красиві як були, так і є. Просто милашка

Вау. Такі красиві. ПТП на вигляд 25. Ви доповнюєте один одного

Які ж ви гарні

Потап дуже худий!

Чудова пара

Похудав Потап, але зразу чомусь виглядає старшим

Скріншот коментарів

Раніше Потап і Настя Каменських "помінялися ролями" в цікавому відео і показала смішний музичний номер.