Дуже хороші: схудлий Потап і Каменських вразили сплеском фарб і емоцій

Пара позувала в яскравих аутфітах
Потап і Настя Каменських разом вдома і на роботі – тепер вони набирають власну комманду вокалістів на Голосі країни 2020, зайнявши подвійне суддівське крісло. Проти "чорної королеви" та її чоловіка-репера виступає "біла королева" Тіна Кароль і "Дракула" Дан Балан. Причому, в третьому випуску проекту між Настею та Тіною стався баттл, під час якого їм довелося серйозно поборотися за талановитого учасника. Втім, хоч дружина Потапа і програла бій, зате вона отримала неоцинимую підтримку чоловіка, який не відпускав її руку і щиро переживав. Так, продюсер і співачка опублікувала веселе і сонячне спільне фото, на якому позують в яскравих аутфітах.
Артистка вибрала трендовий яскравий в'язаний об'ємний светр-оверсайз лаймового відтінку, а репер одягнув червону футболку-поло. Настя кокетливо посміхається в камеру, а схудлий Потап позує трохи віддалік, поклавши руки за голову.
Фото: Настя Каменських і Потап (nstagram.com/realpotap)
Шанувальники пару відразу ж зазначили, що продюсер помітно схуд, причому одні вважали ці зміни позитивними, а іншим здалося, що стрімка втрата ваги не дуже добре позначилася на зовнішності Потапа і він став виглядати старше своїх років.
Скріншот коментарів
Раніше Потап і Настя Каменських "помінялися ролями" в цікавому відео і показала смішний музичний номер.