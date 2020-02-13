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Просто милашки: похудевший Потап и Каменских впечатлили всплеском красок и эмоций

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Пара позировала в ярких аутфитах

Потап и Настя Каменских вместе дома и на работе – теперь они набирают собственную комманду вокалистов на Голосе страны 2020, заняв двойное судейское кресло. Против "черной королевы" и ее мужа-рэпера выступает "белая королева" Тина Кароль и "Дракула" Дан Балан. Причем, в третьем выпуске проекта между Настей и Тиной прозошел баттл, во время которого им пришлось серъезно побороться за талантливого участника. Впрочем, хоть жена Потапа и проиграла сражение, зато она получила неоцинимую поддержку мужа, который не отпускал ее руку и искренее переживал. Так, продюсер и певица опубликовала задроное и солнечное совместное фото, на котором позируют в ярких аутфитах.

Артистка выбрала трендовый яркий вязаный объемный свитер-оверсайз лаймового оттенка, а рэпер предпочел красную футболку-поло. Настя кокетливо улыбается в камеру, а похудевший Потап позирует чуть поодаль, положив руки за голову.

Фото: Настя Каменских и Потап (nstagram.com/realpotap)

Поклонники пару тут же отметили, что продюсер заметно похудел, причем одни посчитали эти изменения положительными, а другим показалось, что стремительная потеря веса не слишком хорошо сказалась на внешности Потапа и он стал выглядеть старше своих лет.

  • Какие вы хорошенькие
  • Очень красивая пара
  • Вы классные!
  • Я вас люблю,только больше не худейте
  • Ой ну крутыхи
  • Классные
  • Очень красиво смотритесь . Сравнить вас раньше и сейчас прям разные личности, безумно красивые как были, так и есть. Просто милашки
  • Вау. Такі красиві. ПТП вигляд на 25. Ви доповнюєте один одного
  • Какие же вы хорошие
  • Потап очень худой!
  • Чудова пара
  • Похудав Потап, але зразу чомусь старшим виглядає

Скриншот комментариев

Ранее Потап и Настя Каменских "поменялись ролями" в забавном видео и показала смешной музыкальный номер.

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