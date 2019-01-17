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"Просто богиня": Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 12:49
"Просто богиня": Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча поділилася барвистими фото з відпочинку в Еміратах

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нечасто балує шанувальників знімками в купальнику, незважаючи на те, що є власницею відмінною фігури. Тим цінніше нові фото, якими вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка, яка раніше справила фурор в мережі відпускними образом у сукні-вишиванці, опублікувала серію яскравих кадрів.

На фото Маша позує на пляжі в довгому халаті-накидці смарагдового кольору і чорному капелюсі.

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Проте найбільше уваги привернуло останнє фото, на якому вона відчинила халат і продемонструвала підтягнуту фігуру в чорному бікіні.

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Люблю мій рай", - просто написала Єфросиніна.

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Зазначимо, що зірка разом з чоловіком і двома дітьми відпочиває в ОАЕ.

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі очікувано залишилися в захваті від подібних знімків і засипали ведучу компліментами.

"Захват! особливо від останнього фото";

"Маша, Ви Богиня";

"Чудові форми!!! Відразу видно, що це результат клопіткої праці!!! Краса!!!";

"Вау! Маша! Ви-захват!";

"Яка фігура, про боги!";

"Ви просто богиня!!!! Як ви так схудли?";

"Неймовірна красуня!";

"Четверте фото, просто вау, Ви неперевершені, - пишуть передплатники в коментарях.

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику&quot;Просто богиня&quot;: Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна взяла участь у популярному флешмобі 10 Years Challenge і показала, як виглядала десять років тому. З тих пір ведуча помітно схудла.

Також ми повідомляли, що Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва у Луврі в Абу-Дабі.

Відео: РБК-Україна

"Як подружки": екс-дружина Потапа з донькою захопили мережу фото в купальниках "Креативно": Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва
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