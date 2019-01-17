"Просто богиня": Маша Єфросиніна захопила фанів фігурою в купальнику

Ведуча поділилася барвистими фото з відпочинку в Еміратах
Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна нечасто балує шанувальників знімками в купальнику, незважаючи на те, що є власницею відмінною фігури. Тим цінніше нові фото, якими вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Артистка, яка раніше справила фурор в мережі відпускними образом у сукні-вишиванці, опублікувала серію яскравих кадрів.
На фото Маша позує на пляжі в довгому халаті-накидці смарагдового кольору і чорному капелюсі.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Проте найбільше уваги привернуло останнє фото, на якому вона відчинила халат і продемонструвала підтягнуту фігуру в чорному бікіні.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Люблю мій рай", - просто написала Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Зазначимо, що зірка разом з чоловіком і двома дітьми відпочиває в ОАЕ.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Користувачі мережі очікувано залишилися в захваті від подібних знімків і засипали ведучу компліментами.
"Захват! особливо від останнього фото";
"Маша, Ви Богиня";
"Чудові форми!!! Відразу видно, що це результат клопіткої праці!!! Краса!!!";
"Вау! Маша! Ви-захват!";
"Яка фігура, про боги!";
"Ви просто богиня!!!! Як ви так схудли?";
"Неймовірна красуня!";
"Четверте фото, просто вау, Ви неперевершені, - пишуть передплатники в коментарях.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, Маша Єфросиніна взяла участь у популярному флешмобі 10 Years Challenge і показала, як виглядала десять років тому. З тих пір ведуча помітно схудла.
Також ми повідомляли, що Маша Єфросиніна в екстравагантному вбранні оцінила чудеса мистецтва у Луврі в Абу-Дабі.
Відео: РБК-Україна