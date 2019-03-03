Пробач, мама: дочка Віри Брежнєвої в короткому топі кардинально змінила імідж

Соня попросила вибачення у мами за радикальні зміни в зовнішності

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, которую поклонники певицы окрестили копией ее звездной мамы, внезапно сменила имидж и показала новый цвет волос. Новоиспеченная брюнетка показала фото в непривычном образе в Instagram.

Опубликовав первое фото в роли шатенки, Соня извинилась перед мамой за радикальные изменения во внешности. Позже девушка разместила кадр в коротком черном топе, оставив загадочную подпись без адресата.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Не делай вид, что ты не помнишь", - на английском языке написала Соня, показав еще один снимок в "сториз" с красноречивым призывом: "Поговори со мной".

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Подписчики девушки признали, что новый цвет волос ей очень идет и делает куда более яркой, чем светлые привычные оттенки.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Сонечка, ты стала ярче и выразительнее! Даже характер смелее и веселее!", "Похожа в темном цвете на Беллу Хадид", "Эксперименты с цветом волос в юности - это супер-правильно!", "В светлом цвете теряется, а в темном очень красиво", "Очень даже подходит", "Так лучше. Очень идет", - писали комментаторы.

Напомним, что очаровательная Соня Киперман похвасталась фотосессией, сделанной во время итальянских каникул.

Ранее дочь Веры Брежневой восхитила сеть снимком в купальнике, сделанном во время отдыха в Калифорнии.