"Шикарна дівчина": дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Дівчина насолоджується теплою каліфорнійською зимою
Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка вже працює моделлю і навчається в США, поділилася в мережі знімком в купальнику, викликавши захват підписників. Яскраве фото 17-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ньому Соня зображена сидячою на зеленій галявині в цілісному купальнику з геометричним принтом і сонцезахисних окулярах.
"Хіба це зима? Я здивоваана", - кумедно підписала фото дочка зірки.
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Зазначимо, що знімок був зроблений в теплій Каліфорнії, де взимку цілком можна засмагати і купатися.
Шанувальники відзначили, що Кіперман помітно подорослішала, а також захопилися її стрункою фігурою і красою.
"Тигриця))) ррррррр";
"Навіщо такі довгі ноги обрізати?";
"Дуже красива";
"Подорослішала, красуня";
"Шикарна дівчина!!!";
"Фігура залік!!!" - не скупляться на компліменти користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/sonyaxkiperman)
Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками Сонею і Сарою. Шанувальники Брежнєвої зазначили в коментарях, що всі вони дуже гарні і виглядають, як сестри.
До речі, Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання. В якості послання Брежнєва вирішила залишити відому цитату.
"Краса в очах дивиться..." - підписала атмосферний знімок знаменитість.
Відео: РБК-Україна