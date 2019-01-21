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"Шикарна дівчина": дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2019 - 13:20
"Шикарна дівчина": дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику
Соня Кіперман і Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Дівчина насолоджується теплою каліфорнійською зимою

Старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка вже працює моделлю і навчається в США, поділилася в мережі знімком в купальнику, викликавши захват підписників. Яскраве фото 17-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому Соня зображена сидячою на зеленій галявині в цілісному купальнику з геометричним принтом і сонцезахисних окулярах.

"Хіба це зима? Я здивоваана", - кумедно підписала фото дочка зірки.

&quot;Шикарна дівчина&quot;: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Зазначимо, що знімок був зроблений в теплій Каліфорнії, де взимку цілком можна засмагати і купатися.

Шанувальники відзначили, що Кіперман помітно подорослішала, а також захопилися її стрункою фігурою і красою.

"Тигриця))) ррррррр";

"Навіщо такі довгі ноги обрізати?";

"Дуже красива";

"Подорослішала, красуня";

"Шикарна дівчина!!!";

"Фігура залік!!!" - не скупляться на компліменти користувачі мережі.

&quot;Шикарна дівчина&quot;: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику&quot;Шикарна дівчина&quot;: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

&quot;Шикарна дівчина&quot;: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику&quot;Шикарна дівчина&quot;: дочка Віри Брежнєвої захопила фігурою в купальнику

Скріншот коментарів (instagram.com/sonyaxkiperman)

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва зачарувала мережу фото з дочками Сонею і Сарою. Шанувальники Брежнєвої зазначили в коментарях, що всі вони дуже гарні і виглядають, як сестри.

До речі, Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання. В якості послання Брежнєва вирішила залишити відому цитату.

"Краса в очах дивиться..." - підписала атмосферний знімок знаменитість.

Відео: РБК-Україна

 

"Демі Мур в молодості": спортивна Маша Єфросиніна показала рідкісне фото в купальнику "Краса в очах": Віра Брежнєва захопила мережу після довгого мовчання
Новини України Віра Брежнєвафигурадочь
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