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Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2019 - 09:51
Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Дівчина насолоджується відпочинком на морському узбережжі

Старша донька популярної української співачки Віри Брежнєвої, 17-річна Соня Кіперман продовжує підкорювати яскравими і стильними знімками. Дівчина зараз відпочиває в Італії і з задоволенням ділиться з читачами свого Instagram барвистими кадрами.

Юна красуня опублікувала нове фото, на якому позує на вершині пагорба на тлі моря. Соня одягнена в сіру спідницю-максі і білий топ і вдоволено підставила обличчя сонцю.

"As you walk on by will you call my name?" - написала вона англійською, що перекладається як "Проходячи повз, чи назвеш ти моє ім'я?".

Чарівна Соня: дочка Брежнєвої підкорила сонячним фото з Італії

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Шанувальники відзначили свіжу красу і стильний наряд Кіперман, а деякі поцікавились, з ким же вона відпочиває.

"ПРОСТО ЧУДОВА, КРАСУНЯ. У МЕНЕ НЕМАЄ СЛІВ...ТИ ШИКАРНА";

"Ти відпочиваєш з подружками?";

"Чарівна Соня";

"Соня тобі не холодно? У нас 15 градусів сьогодні";

"Сонечка-королева краси! Вся в маму - красуню!! Гарного Вам відпочинку, Софійко!";

"Сонька, ти краса", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше донька Віри Брежнєвої у короткому топі показала ідеальну фігуру.

Зазначимо, що Соня Кіперман цілком може піти по стопах відомої мами. Вона похвалилася виконанням пісні Daniel Caesar "Japanese Denim". До речі, дівчина також встигла закінчити шолу акторської майстерності в США і успішно заявила про себе в модельному бізнесі.

До речі, старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман викликала фурор в мережі фотосесією в купальнику.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Віра БрежнєваІталіядочь
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