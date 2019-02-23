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"Вся в маму": донька Віри Брежнєвої в короткому топі показала ідеальну фігуру

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.02.2019 - 17:04
"Вся в маму": донька Віри Брежнєвої в короткому топі показала ідеальну фігуру
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Юна красуня викликала фурор стрункими вигинами

Донька популярної співачки Віри Брежевой, Соня Кіперман, яка нещодавно поділилася стильними знімками з Італії, продемонструвала фігуру в леопардовому топі і спортивних штанях. Відповідний знімок юна красуня опублікувала в Instagram.

Дівчина сидить на колінах на ліжку з білосніжним постільною білизною. Вона сміється і дивиться в бік. На Соні сірі спортивні штани вільного крою від Calvin Klein.

"У твоїх Calvin Klein. P. S. Моєму ліжку не сподобалося зміна на будь-які інші", - залишила загадкове послання англійською мовою без адресата дочка знаменитості.

&quot;Вся в маму&quot;: донька Віри Брежнєвої в короткому топі показала ідеальну фігуру

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Її підписники захопилися стрункими формами дівчата і порівняли її із зірковою мамою, зазначивши разючу схожість.

"Красуня. Все одно краще в будь-якому ракурсі", "Соня, неймовірна!", "Красотуля!", "Струнка", "Ти красуня, вся в маму", "Красива", - залишали компліменти фоловери.

Треба сказати, що Соня цілком може піти по стопах відомої мами. Вона похвалилася виконанням пісні Daniel Caesar "Japanese Denim". До слова, дівчина також встигла закінчити шолу акторської майстерності в США і успішно заявила про себе в модельному бізнесі.

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман викликала фурор в мережі фотосесією в купальнику. Знімки були зроблені в Каліфорнії.

Відео: РБК-Україна

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