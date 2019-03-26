"Прошу сил у Бога": Джамала заінтригувала піднесеним фото в гримерці

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала продовжує радувати своїх шанувальників новими фотографіями

Джамала прикрасила новий випуск журналу Harper's Bazaar. Українська співачка розповіла, що її нове фото пов'язано з журналом. Фотограф повинен був зловити момент очікування виходу на сцену Джамали. Нове фото співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Джамала розповіла, що завжди старається перед виступами подумки звернутися до кожного слухача.

"А ще прошу у Бога, щоб він дав мені сили, любові і тепла, якими я можу поділитися з кожним слухачем мого концерту", - заявила Джамала.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Користувачі мережі також прокоментували нову фотографію відомої співачки.

"Навіть на відстані тисяч кілометрів твої пісні обіймають і зігрівають. А також твої фото, інтерв'ю, відео з виступів. А концерти - це те, до чого я не можу звикнути. Це рай, з якого потім так сумно їхати. В них так багато любові. Може бути, звучить занадто пишномовно, але так я відчуваю";

"Джамала ви така гарна, що очей не можу відвести від вас";

"Шикарно";

"Як же я вас полюбила, Джамала! Ви неймовірно приємна людина і супер талановита";

"Чудово. Мабуть, ця фотосесія була не нудною";

"Люблю і обнімаю вас!";

"Бомба! Як королева!";

"Ви шикарні";

"Найкраща. Україна любить тебе";

"Ідеальна";

"Виглядаєте ставно, королівське плаття";

"Яка ж ви шикарна".

Нагадаємо, що Джамала перевтілилася в "чорного лебедя" в новій fashion-зйомці. Співачка приміряла кілька стильних образів для глянцевого журналу.

Раніше повідомлялося про те, що Джамала зробила відверте зізнання після нагородження YUNA 2019. Співачка розповіла, як непросто доводиться українським артистам.