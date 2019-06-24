Приємне з корисним: Брітні Спірс показала жаркі кадри з відпочинку та вправи для ідеальної фігури

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

37-річна співачка насолоджується сонцем і морем

Брітні Спірс, схоже, провела минулі вихідні відмінно. Як підтвердження тому дівчина проявляли активність в мережі, демонструючи не тільки свої спортивні досягнення, але і щастя, яким вона буквально світиться. Артистка приїхала в Іспанію, представивши на суд своїх фоловерів в Instagram численні пости з жаркого узбережжя. "Який чудовий час я проводжу тут", – написала співачка, опублікувавши останній з них. Брітні почала його з гумору: "Доброго ранку! Я збираюся відправитися на снорклінг і дуже сподіваюся, що там не буде ніяких акул", – сказала вона.

Брітні насолоджується відпочинком (відео: instagram.com/britneyspears)

А потім показала, що на пляж вона поїхала в кращих традиціях зож-послідовників – на велосипеді. Як завжди, Брітні не встояла, щоб не виконати кілька вправ на березі, в тому числі "колесо". Вона стрибала, веселилась і, звичайно ж, поміняла кілька купальників. Яскраво-жовтий, рожевий з леопардовим принтом, сліпучо-білий – всі вони чудово підкреслили фігуру, над якою вона так наполегливо працює.



Співачка відправилася до Іспанії (фото: instagram.com/britneyspears)

Варто відзначити також, що для роликів вона вибрала запальні мотиви, в тому числі і пісні іспанського серцеїда Енріке Іглесіаса, згадавши його підпису: "...Енріке Іглесіас одного разу купив мені каву. Все, що я знаю, це те, що це був мій перший раз в Coffee Bean, а не в Starbucks".

Брітні і Сем регулярно відправляються на відпочинок разом (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники почали бурхливо коментувати свою улюбленицю, відзначаючи, що вона виглядає просто шикарно, а пляж просто створений для неї. Не втримався від теплих слів і коханий Брітні – Сем Асгарі. "Моя маленька русалка", – написав він, зрадивши своєму звичайному епітету "Левиця".

Співачка наполегливо йде до того, щоб повернути фігуру юності (фото: instagram.com/britneyspears)

Тему своєї фігури і стрункості Брітні піднімати не стала. Мабуть, зрозумівши, що вже досить добре продемонструвала себе з усіх сторін. Тим не менш, фанати ще раз запевнили її, що виглядає вона "як голка" і "королева".