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Попа як у Кім: Потап показав Каменських топлес у крихітних бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2019 - 15:27
Попа як у Кім: Потап показав Каменських топлес у крихітних бікіні
Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співак сфотографував дружину під час відпочинку в басейні

Потап і Настя Каменських навіть після повернення з Туреччини, де вони провели медовий місяць, не перестають насолоджуватися товариством один одного і демонструвати шанувальникам ніжність, романтику і пристрасть. Вони выдкрито діляться спільними знімками, адже тепер немає необхідності таїтися і ховатися - зірки офіційно узаконили стосунки і зізналися в почуттях один до одного. Але Потап по-справжньому здивував прихильників, опублікувавши вельми пікантне фото дружини, зроблене прямо у дворі їх заміського будинку. Знімком репер поділився на своїй сторінці в Instagram.

Настя плаває на матраці в басейні на задньому дворі. Вона лежить на животі так, що на фото можна легко розглянути її пружні сідниці в мініатюрних стрінгах, а також помітити, що співачка звикла приймати сонячні ванни топлес. Компанію їй складає чотирилапий друг, який також усівся на матрац і поклав передні лапи на спину господині.

"Обід", - вирішив назвати знімок Потап, що дало його шанувальникам привід для пікантних жартів і різних дотепів.

Попа як у Кім: Потап показав Каменських топлес у крихітних бікіні

Підписники продюсера оцінили принади його чарівної зіркової дружини і почали заспать її компліментами, принагідно демонструючи прекрасне почуття гумору.

"Хороший обід у Вас, Олексію! Так би мовити "на стіл накрито"!", "Скільки сексу", "Стиль собачки", "Які ви класні", "Кайф", "Красуня", "Омг, Настя на обід", "Агонь!", "Сієста", "Прекрасна!", "Ну, Мега крута пара! Навіть не уявляю, які криті діти у Вас будуть!" - писали фоловери.

Попа як у Кім: Потап показав Каменських топлес у крихітних бікіні

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

До речі, Потап похвалився стравою, приготованою Настею Каменських власноруч. Він заявив, що його дружина не тільки гарна співачка, але і відмінна господиня.

Раніше Потап розчулив і одночасно потішив мережу весільним кадром. На фото репер несе Каменських на руках, а його вираз обличчя і емоції шанувальники оцінили двояко.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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