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"Приємно і безболісно": Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.01.2019 - 19:05
"Приємно і безболісно": Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла, що може зробити процес появи малюка максимально безболісним і заспокоїть майбутніх мам

Популярна телеведуча і новоспечена мама Регіна Тодоренко з задоволенням ділитися з підписниками в Instagram своїм особистим досвідом, розповідаючи про кожнен місяць вагітності і пережиті в цей час емоції і відчуття. На цей раз вона вирішила підняти питання страхів і сумнівів перед природними пологами, а також дати рекомендації, як зробити цей процес максимально комфортним і спокійним.

Так, ведуча зазначила, що записалася на курси для вагітних, щоб грунтовно підготуватися до появи на світ малюка і зарядитися правильним настроєм.

Їй допомогли навчитися керувати організмом під час пологів, познайомили з комплексом дихальних вправ і докладно розповіли про процеси, що відбуваються в жіночому організмі в цей відповідальний період життя.

&quot;Приємно і безболісно&quot;: Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"На 7-му місяці я була в пошуках різних курсів по підготовці до пологів, мені було важливо навчитися народжувати. Так, так, саме навчитися народжувати. Так як я прихильник природних пологів, я хотіла домогтися того, щоб цей процес пройшов приємно і безболісно. Кожен раз, коли у мене запитували: "Коли народжувати?" і я відповідала, що скоро, на мене дивилися співчуваюче і говорили: "Бідненька, ну давай, тримайся!". Я дивувалася, чому я повинна була триматися, адже пологи – це такий же природний процес в організмі жінки, як і всі інші. Звичайно, щоб все пройшло добре і гладко, потрібно докласти певних зусиль, адже це народження прекрасного, що може бути на світі!" - поділилася своєю думкою знаменитість.

&quot;Приємно і безболісно&quot;: Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко дізналася, що процеси в організмі влаштовані таким чином, що під час пологів виділяється гормон щастя, який діє подібно знеболюючому.

"Виявляється, організм жінки налаштований настільки правильно і мудро, що в процесі пологів ми виділяємо гормон радості, який діє як знеболювальний. Саме тому під час вагітності так важливо радіти, дивитися щасливі фільми і визначити для себе, що тебе заспокоює. Якщо це твоя улюблена книга – бери її з собою в пологовий будинок, заспокоює класична музика – вмикай собі. Можливо, тебе заспокоює мама або твій чоловік – бери цих людей з собою. Зроби все, щоб тобі було комфортно", - порадила Регіна.

&quot;Приємно і безболісно&quot;: Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписниці Регіни почали ділитися своїм досвідом появи на світ малюків і відчуттями, які вони при цьому переживали. Багато також зазначили, що вагітність і роль мами пішли знаменитості на користь.

"Хто хто, а Регіна дуже погарнішала. Прямо зовсім інша. Ніжна і мила. Мама", "Регіна, ти просто молодець! Дуже по-дорослому і відповідально. Оплески в твою честь! Дай, Боже, здоров'я тобі і дитині!", "Дякую що поділилися! Дуже важливо і корисно!", "Регіна, велике спасибі за ці пости!" - писали вдячні коментатори.

&quot;Приємно і безболісно&quot;: Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

&quot;Приємно і безболісно&quot;: Тодоренко розкрила простий секрет легких пологів

Скріншоти коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла, як постійно випробовувала нерви мами на міцність під час подорожей, повідомляючи їй шокуючу звістку.

Також вона розповіла про насичену поїздку в Лондон під час вагітності, коли її переповнював прилив сил і енергії.

Відео: РБК-Україна

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