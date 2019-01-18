"Приятно и безболезненно": Тодоренко раскрыла простой секрет легких родов

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала, что может сделать процесс появления малыша максимально безболезненным и успокоит будущих мам

Популярная телеведущая и новоиспеченная мама Регина Тодоренко с удовольствием делиться с подписчиками в Instagram своим личным опытом, рассказывая о каждом месяце беременности и пережитых эмоциях и ощущениях. В этот раз она решила поднять вопрос страхов и сомнений перед естественными родами, а также дать рекомендации, как сделать этот процесс максимально комфортным и спокойным.

Так, ведущая отметила, что записалась на курсы для беременных, чтобы основательно подготовиться к появления на свет малыша и зарядиться правильным настроем.

Ей помогли научиться управлять организмом во время родов, познакомили с комплексом дыхательных упражнений и подробно рассказали о процессах, происходящих в женском оргнизме в этот ответственный период жизни.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"На 7-м месяце я была в поисках различных курсов по подготовке к родам, мне было важно научиться рожать. Да, да, именно научиться рожать. Так как я приверженец естественных родов, я хотела добиться того, чтобы этот процесс прошел приятно и безболезненно. Каждый раз, когда у меня спрашивали: "Когда рожать?" и я отвечала, что скоро, на меня смотрели сочувствующее и говорили: "Бедненькая, ну давай, держись!". Я недоумевала, почему я должна была держаться, ведь роды – это такой же естественный процесс в организме женщины, как и все остальные. Конечно, чтобы все прошло хорошо и гладко, нужно приложить определенные усилия, ведь это рождение самого прекрасного, что может быть на свете!" - поделилась своим мнением знаменитость.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко узнала, что процессы в организме устроены таким образом, что во время родов выделается гормон счастья, действующий подобно обезболивающему.

"Оказывается, организм женщины настроен настолько правильно и мудро, что в процессе родов мы выделяем гормон радости, который действует как обезболивающее. Именно поэтому во время беременности так важно радоваться, смотреть счастливые фильмы и определить для себя, что тебя успокаивает. Если это твоя любимая книга – бери ее с собой в роддом, успокаивает классическая музыка – включай себе. Возможно, тебя успокаивает мама или твой муж – бери этих людей с собой. Сделай всё, чтобы тебе было комфортно", - посоветовала Регина.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчицы Регины начали делиться своим опытом появления на свет малышей и ощущениями, которые они при этом испытывали. Многие также отметили, что беременность и роль мамы пошли знаменитости на пользу.

"Кто кто, а Регина очень похорошела. Прямо совсем другая. Нежная и милая. Мама", "Регина, ты прям молодец! Очень по-взрослому и ответственно. Аплодисменты в твою честь! Дай, Бог, здоровья тебе и малышу!", "Спасибо что поделились! Очень важно и полезно!", "Регина, спасибо большое за эти посты!" - писали благодарные комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала, как постоянно испытывала нервы мамы на прочность во время путешествий, сообщая ей шокирующее известие.

Также она рассказала о насыщенной поездке в Лондон во время беременности, когда ее переполнял прилив сил и энергии.

Видео: РБК-Украина