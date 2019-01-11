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"Привіт відпочиваючим": Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 19:45
"Привіт відпочиваючим": Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Хоч погода трохи підвела, але настрій це ведучій не зіпсувало

Українська телеведуча Маша Єфросиніна поповнила ряди зіркових колег, які вирушили проводити відпустку в теплі країни, рятуючись від суворої зими. У своїх "історіях" Instagram вона показала перші знімки, на яких можна побачити зірку та її сина.

Маша не повідомляла, куди саме вона полетіла, зате показала пляжні пейзажі з пальмами. Правда, погода не надто порадувала телеведучу, хоча вона зазначила, що на екзотичному курорті однозначно тепліше і комфортніше, ніж у засніженому Києві.

&quot;Привіт відпочиваючим&quot;: Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

Фото: пляжні пейзажі на курорті, де відпочиває Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

&quot;Привіт відпочиваючим&quot;: Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

Фото: Маша Єфросиніна з сином на відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)

"Погода – пострибати і зігрітися", - написала Єфросиніна, показавши, як весело скаче разом з сином Олександром по мощеній доріжки.

&quot;Привіт відпочиваючим&quot;: Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

Фото: Маша Єфросиніна з сином на відпочинку (instagram.com/mashaefrosinina)

Для прогулянки Маша обрала укорочені бежеві штани, легку білу футболку, а зверху накинула кремовий кардиган. Вона розбавила ансамбль лоферами з анімалістичним принтом.

&quot;Привіт відпочиваючим&quot;: Маша Єфросиніна показала перші фото з відпустки

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше ми писали про те, що відпочивати на Маврикій вирушили подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов. Телеведуча регулярно радує шанувальник пляжними знімками, позуючи в стильних літніх нарядах.

Також на Маврикії проводить час з чоловіком та українська зірка Джамала. Вперше після пологів артистка показала фігуру в купальнику, захопивши шанувальників своєю стрункістю. Також виконавиця порадувала фанів образом у сукні-вишиванці.

Не відстають від колег-знаменитостей і Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом. Правда, її відпочинок затьмарила хвороба, яка буквально звалила співачку з ніг у перший же день після прибуття в Дубаї.

Відео: РБК-Україна

Маша Єфросиніна розкрила секрет квітучого зовнішнього вигляду "Очаровашки": Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином
Новини України Маша Єфросиніна
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