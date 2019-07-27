"Привіт, 90-і": Віра Брежнєва зачарувала total white луком в Баку

В числі багатьох інших українських та російських артистів на музичному фестивалі "Жара" в Баку виступила і Віра Брежнєва. Співачка пройшлася по червоній доріжці в ефектному і дещо відвертому образі і з задоволенням позувала фотографам. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео з заходу, на якому демонструє свій наряд у всій красі.

За словами Віри, вона надихалася 90-ми роками. Співачка вибрала для червоної доріжки total white лук - білі кроп-топ і спідницю в підлогу з високою талією і пікантним високим розрізом. Доповнили аутфит чорно-білі туфлі. До речі, зухвала співачка одягла топ без бюстгальтера, що додало "перчинки" її вбранню.

Відео: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Привіт, 90ті. Білий і мінімалізм, розріз і укорочений топ - хотілося простоти, стилю і щоб не було жарко в Баку), тому для червоної доріжки @zharafest вибрала костюм @rasario туфлі @ysl Ви дивилися хроніки? Які вбрання сподобалися вам?" - прокоментувала Брежнєва.

Артистка також виклала кілька знімків в розділі сториз свого облікового запису.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери залишили Вірі безліч приємних відгуків, захоплюючись її образом, фігурою і красою.

Гарна фігура, обличчя, одяг...Ви і є сучасна "Мерлін Монро"...Ви ще років 200 будете прикладом стилю,краси і жіночності.

Віра, хоч в мішку ти будеш незрівнянна! Будь мішок заздрив б.

Спідниця і топ, звичайно, ти прекрасна

Не втомлюся повторювати, що Ви - Диво-жінка. Успіхів і натхнення!

БЕЗДОГАННА

Головне забули написати - шикарна фігура

І як завжди шикарна і гарна, юна, чарівна, просто Дива!

Віра ти найкрасивіша

Віра,ти супер!!! Я обажаю тебе

Як завжди, блискуче! Приємно дивитися! Красиво і зі смаком!

Суперський наряд і шикарна фігура

Просто і строго, і одночасно мегасексуально і дорого! Віра краща

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва підкорила ультраблискучим образом в кроп-топі на концерті в Санкт-Петербурзі.

А до цього Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячим" фото в купальнику. 37-річна співачка оригінально похвалилася ідеальною фігурою.

Також Брежнєва умилила веселим сімейним відео, на якому зібралася величезна родина співачки, включаючи чоловіка Костянтина Меладзе.