Розкішний діамант: Віра Брежнєва підкорила ультра блискучим образом в кроп-топі

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва змінила кілька образів за один вечір

Віра Брежнєва буквально підкорила свою багатомільйонну армію шанувальників новим по-справжньому яскравим і блискучим образом. Співачка виступила з концертом на одному з майданчиків в Санкт-Петербурзі. При цьому під час виступу Брежнєва встигла змінити кілька образів. Однак найяскравіший відобразила на серії фото.

Так, на своїй instagram-сторінці Бренжнева опублікувала невеликий фотоальбом, де можна в деталях розглянути її сценічний образ.

Брежнєва блищала в незвичайній короткій курточці, рясно декорованфй підвісками зі штучними діамантами. Під курткою – короткий бра-топ, також рясно прикрашений діамантами. Зазначимо, що в цьому сезоні на піку популярності саме топи в білизняному стилі – бра-топи. Селебрітіс активно використовують цей ефектний елемент гардеробу в своїх сценічних образах.

Стильна Віра Бренжева (фото: instagram.com/ververa)

Доповнюють образ прості сині джинси із завищеною талією. Осину талію виконавиці додатково підкреслює тонкий блискучий поясок, який гармонійно поєднує більш спокійний низ з зеленим верхом.

Джинси заправлені в чорні напівпрозорі черевики на підборах. Черевики, до речі, також декоровані блискітками.

Блискучий образ Віри брежнєвої (фото: instagram.com/svetlanamelnikova)

Цікаво, що під час виступу співачка встигала міняти штани на різні спідниці. Спочатку вона вийшла у звичних джинсах. Потім – у білосніжній довгій спідниці. Ще один образ – з пухнастою блакитною спідницею. При цьому верх образу не змінювався. Це завжди залишався ефектний блискучий бра-топ.

Образи Віри Брежнєвої з бра-топом (фото: instagram.com/irinadeeva03042012)

Шанувальники співачки поспішили прокоментувати її новий яскравий вихід:

"Це любов з першого погляду!"

"Ви шикарні! Дякую за Вашу творчість, за Вашу енергію, за Вашу маленьку частинку серця в кожному з нас, яку Ви вчора подарували нам!"

"Красуня, Вірочка! І як людина і як жінка і як мати. Дивишся на Вас і милуєшся. Світло від вас виходить. Прямо подзаряжаете. Така трудяга, дай Бог Вам здоров'я і щастя!"

"Напевно важка курточка) Ви красуня !!!)"

"Яка ви красива"

"Яка ж красива! Натуральна краса, жива... справжня"

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

Нагадаємо, до цього Віра Брежнєва схвилювала мережу "гарячим" фото в купальнику. 37-річна співачка оригінально похвалилася ідеальною фігурою.

А до цього Брежнєва умилила веселим сімейним відео, на якому зібралася величезна родина співачки, включаючи чоловіка Костянтина Меладзе.