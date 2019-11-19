Ти б придивилася: Регіна Тодоренко згадала, як мама переплутала її з Дорофєєвою

Регіна Тодоренко і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Дорофєєва також отримує коментарі від перехожих "як Регіна"

Регіна Тодоренко прокоментувала свою схожість з солісткою групи "Время и Стекло" Надею Дорофєєвої, яка, до речі, продовжує "дражнити" мережу вау-образом в блискучому топі. Під час інтерв'ю для youtube-блогу "Слава +" була порушена тема схожості двох красунь. Шанувальники неодноразово відзначали, як сильно схожі артистки. Більш того, один з пошукових запитів звучить як "Тодоренко і Дорофєєва сестри".

Якось спільне фото Регіною Дорофєєва підписала наступним чином:

"Можемо заміняти один одного, ніхто і не помітить)"

Скріншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva

За словами Регіни, якось її з Надею навіть рідна мама переплутала!

"Гортає і каже: "Ой, доца, а де це ти була?" Я кажу: “Мамо, що? Ти б придивилася"... А Надя, ми з нею зустрічалися, і вона мені каже: "Уявляєш, іноді буває по місту йду і мені такі - Ой, з Решки Регіна, це ви?" - розповідає телеведуча.

Інтерв'юер Слава Дьомін припустив, що Регіна і Надя схожі губами.

"Мені здається образ... Такий стереотип є - хороша дівчина з довгим волоссям, великі очі", - припустила Регіна.

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А ось спільні селфі з Дорофєєвої Тодоренко якось жартома прокоментувала:

“Зіта і Гіта знову разом. 27 років тому цих однояйцевих близнюків розлучили, але тепер ми знову разом. Надь, мені здається, ми можемо навіть паспортами мінятися. Якщо що, у мене є відкрита віза в Гондурас і Бангладеш".

Скріншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко і Дорофєєва (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зробила зізнання про свою пристрасть.