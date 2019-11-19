"З дитиною, з нянею?" Регіна Тодоренко проговорилася про повернення в "Орел и Решку"

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регіна також прокоментувала конфліктну ситуацію з Андрієм Бєдняковим

Регіна Тодоренко не приховує - вона стала мегапопулярною завдяки участі в ролі ведучої тревел-програми "Орел и Решка". В цьому шоу Регіна знімалася з 2014 по 2017 рік. І стала однією з "ведучих-довгожителів" популярного проекту. Шанувальники Тодоренко досі закидають свою улюбленицю питаннями, чи не планує вона повернутися до тревел-формату. А ще краще - в улюблене шоу. В інтерв'ю "Слава +" Регіна відповіла на питання щодо "Орла и Решки".

На питання, чи повернеться Регіна у "Орел и Решка", якщо її покличуть, вона відповіла:

“Світ такий круглий. І ми вже в стані переговорів. Нещодавно мені зателефонував співзасновник TeenSpirit Studio, ми розмовляємо з ним і він каже: “Ну що Регін, як ти поїдеш? З дитиною, з нянею? Я кажу: “Взагалі-то так. Я ще годую грудьми і не готова його залишати на такий довгий термін. А це 21 день на місяць". Він каже: "Ну, тоді ви будете їздити по спокійній Європі". Я кажу: "Ні, це не в моїх інтересах. Безстрашна Регіна-мандрівниця їздить завжди в якісь сраки світу. Там де дуже небезпечно, завжди цікаво, де можна зробити крутий сюжет". Він каже: "Ммм, мені подобаються твої думки", - розповідає Тодоренко.

Також Регіна прокоментувала "конфліктну ситуацію" з ще одним ведучим "Орла и Решки" Андрієм Бєдняковим. Так, в шоу Насті Івлєєвої Андрій зазначив, що недолюблює Тодоренко, а також її першого співведучого Колю Сергу.

“З цим питанням я давно живу, бо я знаю, що нам навіть пропонували разом разом провести якісь проекти, шоу, корпоративи, заходи, весілля, а він відмовляється. І якось мені зателефонував мій директор і каже: “Слухай, а в чому проблема? Бєдняков відмовляється вести з тобою весілля, корпоративи, свята і зніматися в рекламі". Я кажу: "Я не знаю, в чому проблема, реально не розумію". І тут я почала написувати Андрію: “Як справи? Чого там?". Але він не говорить, що я зробила не так, але було б непогано, щоб він це сказав... Він відповідає на повідомлення, ніби як все добре. Але закадрове життя показує зовсім інше. І це для мене дивно. Чесно, не знаю, не можу відповісти на це питання. Треба запитати у нього. Може, я десь щось бовкнула не те. Не знаю", - розповідає Регіна.

РЕГІНА ТОДОРЕНКО: про життя з Топаловим, повернення в "Орел и Решку", конфлікт з Бедняковым СЛАВА+

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зробила зізнання про свою пристрасть.