Ты бы присмотрелась: Регина Тодоренко вспомнила, как мама перепутала ее с Дорофеевой

Регина Тодоренко и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Дорофеева также получает комментарии от прохожих "как Регина"

Регина Тодоренко прокомментировала свою схожесть с солисткой группы “Время и Стекло” Надей Дорофеевой, которая, кстати, продолжает “дразнить” сеть вау-образом в блестящем топе. Во время интервью для youtube-блога “Слава +” была затронута тема схожести двух красоток. Поклонники неоднократно отмечали, как сильно похожи артистки. Более того, один из поисковых запросов звучит как “Тодоренко и Дорофеева сестры”.

Как-то совместное фото Региной Дорофеева подписала следующим образом:

“Можем заменять друг друга, никто и не заметит)”

Скриншот поста: instagram.com/nadyadorofeeva

По словам Регины, как-то ее с Надей даже родная мама перепутала!

“Листает и говорит: “Ой, доца, а где это ты здесь была?” Я говорю: “Мама, что? Ты бы присмотрелась”... А Надя, мы как-то с ней встречались, и она мне говорит: “Представляешь, иногда бывает по городу иду и мне такие - Ой, из Решки Регина, это вы?” - рассказывает телеведущая.

Интервьюер Слава Демин предположил, что Регина и Надя похожи губами.

“Мне кажется образ… Такой стереотип есть хорошей девчонки с длинными волосами, крупные глаза”, - предположила Регина.

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А вот совместные селфи с Дорофеевой Тодоренко как-то в шутку прокомментировала:

“Зита и Гита снова вместе. 27 лет назад этих однояйцевых близнецов разлучили, но теперь мы снова вместе. Надь, мне кажется, мы можем даже паспортами меняться. Если что, у меня есть открытая виза в Гондурас и Бангладеш”.

Скриншот поста: instagram.com/reginatodorenko

Тодоренко и Дорофеева (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко сделала признание о своем пристрастии.